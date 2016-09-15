米其林全新PILOT SPORT 4 高性能輪胎試駕體驗

2016-09-15

記者方維鐸／攝影報導

深受國內性能胎愛用者關注的米其林全新PILOT SPORT 4（以下簡稱PS4）高性能輪胎，即將於本月下旬於國內輪胎通路正式推出（這裡指的當然是讓消費者更有保障的台灣米其林公司貨，而非規格不詳的水貨），在上市開賣前台灣米其林特別讓國內媒體率先進行長途試胎體驗，見證這款新胎全面性的卓越性能。

操控路感清晰 行駛靜謐舒適

記者這次試胎用的車輛為Audi TT 45 TFSI quattro，這輛4輪驅動小跑車並沒有像一些FR小跑車一樣採前窄後寬（因應後輪驅動）的輪胎規格搭配，原廠標準配胎前後均為245／40ZR18單一規格，所以台灣米其林就幫它換上相同規格的PS4性能胎讓媒體來體驗。

取車開上路後，給記者的第一印象是PS4的路面回饋清晰鮮明，這是很典型性能化輪胎的特色，米其林這次為PS4用上了創新的聚酰胺及特殊尼龍組成複合材質覆蓋層，不僅能提供真實清晰的路面感，同時也不會因胎壁過硬而犧牲舒適性，帶給駕駛人絕佳的駕馭樂趣。

開上高架道路然後銜接上國道，隨著車速穩定攀升，PS4的另一大優點也展露無遺，就是行路表現非常靜謐。當然很多標榜安靜舒適的輪胎也能達到這樣的水準，但別忘了這是條擁有清晰路面感的高性能輪胎，能在獲得操控樂趣的同時卻沒有伴隨惱人的路面軋地噪音，真是教人喜出望外。

雨天排水性佳 磨耗係數超高

這趟試胎行程的中繼點位於苗栗縣南庄鄉，從下交流道進入縣道和鄉道前便遇上滂沱大雨，不僅視線極差，且路面積水嚴重，但也正好能感受PS4含矽胎膠配方的出色濕地抓地力，以及胎面寬深縱向溝槽的優異排水性能，讓駕駛人在雨天行駛高枕無憂。

另外必須特別一提的是，PS4擷取了米其林投入電動方程式賽車（Formula E）、WRC世界拉力錦標賽及利曼耐久賽得到的寶貴經驗，導入能有效降低磨耗的胎面花紋與胎膠技術，能在展現出色乾濕地性能的情況下，將輪胎耐久性與可行駛里程極大化，打破以往性能胎一定不耐磨的刻板印象。

這組PS4胎壁上標示的TreadWear（磨耗係數）達320，和以往道路性能胎多半低於200以下的磨耗係數大相逕庭，可說徹底顛覆了消費者對性能胎耐用度的認知。

部分圖片提供／台灣米其林