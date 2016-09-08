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BRITA濾水壼 繽紛上飲
2016-09-08
〔記者凃盈如／台北報導〕今年是德國知名濾水領導品牌BRITA創立第50週年，CEO Markus Hankammer來台推出THINK YOUR WATER（思考你的飲水方式）全新品牌行銷活動，暢談品牌對於各國人飲用水習慣的觀察，而BRITA也同步發表新品，並使用BRITA過濾水，搭配水果、香草，於現場示範3種夏日特調，讓消費者體驗細膩的飲用經驗，喝水不再索然無味。
BRITA今年4月推出BRITA fill&go Vital隨身濾水瓶，廣受歡迎，0.6公升且可隨身攜帶的容量，在上市1個月內就賣到斷貨，如今推出新品「BRITA fill & enjoy Fun酷樂濾水壺」，繽紛的色彩和全新的造型擄獲消費者的心。BRITA fill & enjoy Fun酷樂濾水壺的容量1.5公升，共有粉紅、萊姆綠、藍、紫4種顏色，獲得了2016 reddot紅點設計大獎，有別於之前BRITA濾水壺擁有握把設計，此款去除握把的造型後，讓濾水壺更省空間，可輕易置於冰箱，即便放在辦公桌上也更輕巧有型。此外，BRITA也將在10月底於台灣推出主打不用插電、不排廢水即可濾菌99.99% 的「超微濾菌櫥下型濾水系統」， 此款商品與競品最大的差異在於，其非鍍銅材質，而是高級不鏽鋼無壓式水龍頭，無漏水風險，消費者可安全享用新鮮的過濾水，且價格較RO（逆滲透）濾水器親民 。該設備前置濾心約6至12個月更換1次，主濾芯約半年至1年更換1次，原價19,900元，上市特惠價14,900元，只要購買就享安裝免費。
圖片提供：BRITA
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