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寶格麗Diva Tower 閃耀台中

2016-09-10

〔記者方惠宗／台北報導〕創始於羅馬的頂級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）繼去年在台北101購物中心高掛「Serpenti」巨型蛇型燈光裝置藝術的壯舉，現在再於台中大遠百獻上斥資約台幣2千萬元打造的「Diva Tower」燈光裝置藝術，並於店上舉辦「羅馬之夜」，展出頂級珠寶與複雜腕錶共20件作品，總價近台幣6億元。

寶格麗特別於此展出最完整的Divas’ Dream系列，包括最新頂級珠寶、高級珠寶、腕錶與Le Gemme香水。今年於瑞士巴塞爾鐘錶珠寶展發表的Divas’ Dream腕錶亦來台展出，一只錶徑37毫米、18K玫瑰金錶殼打造的琺瑯彩繪鸚鵡鏤空面盤陀飛輪複雜腕錶，全手工製作與鑲飾的鏤空面盤混合約15種不同色彩的微型彩繪；鑲嵌24顆明亮式切割鑽石，完美體現高級製錶與頂級珠寶所交織出的極致工藝。

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  • 寶格麗Divas’ Dream鏤空陀飛輪腕錶。約4,560,000元。

    寶格麗Divas’ Dream鏤空陀飛輪腕錶。約4,560,000元。

  • 寶格麗於台中大遠百獻上斥資約2千萬元打造的Diva Tower燈光裝置藝術。

    寶格麗於台中大遠百獻上斥資約2千萬元打造的Diva Tower燈光裝置藝術。

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