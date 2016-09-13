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Sony體驗秀 送XZ

2016-09-13

﹝記者吳佩樺／台北報導﹞Sony新機王XZ即將在台上市，因應強敵Apple iPhone 7本周五台灣首發開賣，Sony行銷戰提早開跑，結合代言人周杰倫演唱會技術，在台北新光三越信義新天地A8館旁設置XZ浮空投影快閃櫥窗，民眾於即日起至25日每日晚上6點至10點參加體驗活動，有機會抽中XZ手機；Sony共送出7支XZ。

Sony XZ最大特色是配置5軸防手震和三重影像感測功能，增進錄影和拍照品質。其它規格則為5.2吋Full HD螢幕、高通S820處理器、2,300萬畫素主相機、1,300萬畫素前鏡頭，支援IP68防水。

圖片提供：Sony

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  • 即日起至25日，參加Sony XZ體驗活動，有機會抽中手機。

    即日起至25日，參加Sony XZ體驗活動，有機會抽中手機。

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