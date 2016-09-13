Gucci時裝新錶款 方中帶圓
2016-09-13
〔記者方惠宗／台北報導〕Gucci推出「GG2570」腕錶，方中帶圓的設計帶來全新意象，復古1970年代的幾何造型成為GG2570充分展現其多變魅力的最佳舞台。藏在設計背後的還有組成系列名稱的兩組數字密碼：設計靈感來自創意總監Alessandro Michele的幸運數字25，以及Gucci最為光輝的70年代。
Gucci為GG2570男裝腕錶打造44毫米與41毫米2種尺寸。簡潔流暢的拋光不鏽鋼展現典雅，搭配堅毅剛硬的不鏽鋼鍊帶或雋永的黑色皮革錶帶，風格多樣，可搭配日常穿搭或正式服裝；錶殼以拉絲和拋光交錯處理的細節充分營造運動氣息，搭配Gucci標誌性的綠紅綠或藍紅藍條紋尼龍錶帶，襯托個人風格並適合運動裝束。
女裝款式則備有37毫米與29毫米2種尺寸，奢華錶款以晶燦白或耀眼黑等不同錶面搭配鑽石時標，或以密鑲鑽石錶圈搭配精緻考究的黑色鱷魚皮錶帶，呈現一股洗鍊高雅的鮮明個性。
圖片提供：Gucci
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