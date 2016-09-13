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Gucci時裝新錶款 方中帶圓

2016-09-13

〔記者方惠宗／台北報導〕Gucci推出「GG2570」腕錶，方中帶圓的設計帶來全新意象，復古1970年代的幾何造型成為GG2570充分展現其多變魅力的最佳舞台。藏在設計背後的還有組成系列名稱的兩組數字密碼：設計靈感來自創意總監Alessandro Michele的幸運數字25，以及Gucci最為光輝的70年代。

Gucci為GG2570男裝腕錶打造44毫米與41毫米2種尺寸。簡潔流暢的拋光不鏽鋼展現典雅，搭配堅毅剛硬的不鏽鋼鍊帶或雋永的黑色皮革錶帶，風格多樣，可搭配日常穿搭或正式服裝；錶殼以拉絲和拋光交錯處理的細節充分營造運動氣息，搭配Gucci標誌性的綠紅綠或藍紅藍條紋尼龍錶帶，襯托個人風格並適合運動裝束。

女裝款式則備有37毫米與29毫米2種尺寸，奢華錶款以晶燦白或耀眼黑等不同錶面搭配鑽石時標，或以密鑲鑽石錶圈搭配精緻考究的黑色鱷魚皮錶帶，呈現一股洗鍊高雅的鮮明個性。

圖片提供：Gucci

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  • Gucci GG2570系列女裝腕錶。不鏽鋼錶殼（37毫米）及鍊帶，時標鑲嵌12顆鑽。各37,000元。

    Gucci GG2570系列女裝腕錶。不鏽鋼錶殼（37毫米）及鍊帶，時標鑲嵌12顆鑽。各37,000元。

  • Gucci GG2570系列不鏽鋼錶殼41毫米腕錶，錶殼以拉絲、拋光交錯處理，搭配條紋尼龍錶帶展現不同風格。左，30,000元；右，29,000元。

    Gucci GG2570系列不鏽鋼錶殼41毫米腕錶，錶殼以拉絲、拋光交錯處理，搭配條紋尼龍錶帶展現不同風格。左，30,000元；右，29,000元。

  • Gucci GG2570系列女裝29毫米腕錶，時標鑲嵌12顆鑽，不鏽鋼錶殼鑲嵌86顆鑽，黑色鱷魚皮錶帶。144,000元。

    Gucci GG2570系列女裝29毫米腕錶，時標鑲嵌12顆鑽，不鏽鋼錶殼鑲嵌86顆鑽，黑色鱷魚皮錶帶。144,000元。

  • Gucci為GG2570腕錶打造全新錶殼，方中帶圓的設計帶來全新意象。男模特兒展示不鏽鋼錶殼41毫米款式，黑色G字錶面。30,000元。

    Gucci為GG2570腕錶打造全新錶殼，方中帶圓的設計帶來全新意象。男模特兒展示不鏽鋼錶殼41毫米款式，黑色G字錶面。30,000元。

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