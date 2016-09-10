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BCBG秋冬 帥氣小女人

2016-09-10

〔記者王瀅娟／台北報導〕美國設計師服裝品牌BCBGMAXAZRIA（簡稱BCBG）時裝系列秉持簡約實穿的精神，秋冬在小女人的浪漫風格中加入更多帥氣元素，呈現剛柔並濟的當代都會女子印象。

BCBG秋冬加入許多帥氣的元素，如迷彩、軍裝等，軟呢、雙層皺綢等較為硬挺的布料也為BCBG帶來立體結構感的輪廓，然而在細節處動手腳，如背後與腰側的鏤空，展現不經意露出肌膚的小性感；或加上流蘇、收腰、增加垂墜感的剪裁，保有品牌一貫的小女人浪漫感。明亮的石榴花紅亦帶來甜美氣息，點綴於系列單品中。

深受喜愛的蕾絲晚裝依然是主打，然而都搭配上帥氣的軍裝或騎士皮衣外套，突顯衝突美感，洋溢率性而為的精神。

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  • 蝴蝶結褶飾袖使得BCBGMAXAZRIA秋冬黑色小洋裝活潑可愛，16,900元。金色流蘇寬手環5,900元，金色流蘇手拿包11,900元。

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  • BCBGMAXAZRIA秋冬嘗試在小女人中加入更多帥氣元素。

    BCBGMAXAZRIA秋冬嘗試在小女人中加入更多帥氣元素。

  • BCBGMAXAZRIA秋冬以軍裝外套搭配華麗晚裝。金色菱格紋拼接蕾絲長洋裝34,900元，皮飾流蘇軍綠外套20,900元。

    BCBGMAXAZRIA秋冬以軍裝外套搭配華麗晚裝。金色菱格紋拼接蕾絲長洋裝34,900元，皮飾流蘇軍綠外套20,900元。

  • BCBGMAXAZRIA鍊帶耳環，3,900元。

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  • BCBGMAXAZRIA彩色鋼琴鏡面手拿包，10,900元。

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標題：BCBG秋冬 帥氣小女人


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