BCBG秋冬 帥氣小女人

2016-09-10

〔記者王瀅娟／台北報導〕美國設計師服裝品牌BCBGMAXAZRIA（簡稱BCBG）時裝系列秉持簡約實穿的精神，秋冬在小女人的浪漫風格中加入更多帥氣元素，呈現剛柔並濟的當代都會女子印象。

BCBG秋冬加入許多帥氣的元素，如迷彩、軍裝等，軟呢、雙層皺綢等較為硬挺的布料也為BCBG帶來立體結構感的輪廓，然而在細節處動手腳，如背後與腰側的鏤空，展現不經意露出肌膚的小性感；或加上流蘇、收腰、增加垂墜感的剪裁，保有品牌一貫的小女人浪漫感。明亮的石榴花紅亦帶來甜美氣息，點綴於系列單品中。

深受喜愛的蕾絲晚裝依然是主打，然而都搭配上帥氣的軍裝或騎士皮衣外套，突顯衝突美感，洋溢率性而為的精神。