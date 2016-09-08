| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
iPhone 7 背面有秘密！這個細節你看到了嗎？ 9/16開賣！iPhone7台灣售價24,500 元起跳！ 不起眼的也很厲害？Apple 發表會有 7 大亮點！ 四種搭配 成為人人稱羨的千面女郎 高回頭率！與朋友露營必備品是？
 首頁 > 消費

夏姿跨界美學 穿梭西遊記

2016-09-08

〔記者方惠宗／台北報導〕夏姿‧陳（SHIATZY CHEN）今年首次結合藝術家跨界合作，與台灣年輕插畫家川貝母共同創作，借重其童趣圓潤的筆法，重現「西遊記」中主角的新風貌，讓經典小說中的代表人物活躍於世人眼前，並將這些元素延伸至2016年全系列服裝當中。品牌舉辦「西遊拾藝特展」，呈現其珍貴的創作手稿，並結合陶藝創作家胡慧琴與金工創作家白瓊如的作品，以跨領域的美學交流，彰顯品牌對於藝術的喜愛與創作的重視。

川貝母，本名潘昀珈，因國中時期看到「波隆納插畫年鑑」後對繪畫產生興趣，在2005年入選「波隆納插畫展」後即開始投入職業插畫工作。如同夏姿‧陳對於手作的堅持與要求，傳遞品牌精神與細膩質感，川貝母喜歡以鉛筆或水彩一筆一畫賦予作品新生命或輪廓，更偏好以隱喻及間接的手法刻畫出人物特色，讓讀者保有想像的空間及趣味感。今年與夏姿‧陳合作勾勒「西遊記」中的唐三藏、孫悟空、豬八戒、沙悟淨、鐵扇公主、牛魔王及蜘蛛精等人物，更將花菓山、果實、飛鳥及蝴蝶俏皮呈現。

「西遊拾藝特展」於夏姿‧陳中山旗艦店4樓藝廊展出至10月16日。

廣告
  • 夏姿‧陳舉辦「西遊拾藝特展」，展出與台灣插畫家川貝母共同創作、重現「西遊記」主角風貌的創作手稿。 （記者方惠宗攝）

    夏姿‧陳舉辦「西遊拾藝特展」，展出與台灣插畫家川貝母共同創作、重現「西遊記」主角風貌的創作手稿。 （記者方惠宗攝）

  • 夏姿‧陳首次結合藝術家跨界合作，讓經典小說中的人物活躍於世人眼前，並延伸至2016年全系列服裝。這是一款擁有西遊記人物刺繡圖案的作品。 （記者方惠宗攝）

    夏姿‧陳首次結合藝術家跨界合作，讓經典小說中的人物活躍於世人眼前，並延伸至2016年全系列服裝。這是一款擁有西遊記人物刺繡圖案的作品。 （記者方惠宗攝）

  • 台灣插畫家川貝母。（記者方惠宗攝）

    台灣插畫家川貝母。（記者方惠宗攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 夏姿‧陳 服裝 西遊拾藝特展
相關新聞
Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧五柳羹
高麗菜飯
用圓壺泡茶有原因？
認識超好用香草
轉寄

標題：夏姿跨界美學 穿梭西遊記


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月8日‧星期四‧丙申年八月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.