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夏姿跨界美學 穿梭西遊記
2016-09-08
〔記者方惠宗／台北報導〕夏姿‧陳（SHIATZY CHEN）今年首次結合藝術家跨界合作，與台灣年輕插畫家川貝母共同創作，借重其童趣圓潤的筆法，重現「西遊記」中主角的新風貌，讓經典小說中的代表人物活躍於世人眼前，並將這些元素延伸至2016年全系列服裝當中。品牌舉辦「西遊拾藝特展」，呈現其珍貴的創作手稿，並結合陶藝創作家胡慧琴與金工創作家白瓊如的作品，以跨領域的美學交流，彰顯品牌對於藝術的喜愛與創作的重視。
川貝母，本名潘昀珈，因國中時期看到「波隆納插畫年鑑」後對繪畫產生興趣，在2005年入選「波隆納插畫展」後即開始投入職業插畫工作。如同夏姿‧陳對於手作的堅持與要求，傳遞品牌精神與細膩質感，川貝母喜歡以鉛筆或水彩一筆一畫賦予作品新生命或輪廓，更偏好以隱喻及間接的手法刻畫出人物特色，讓讀者保有想像的空間及趣味感。今年與夏姿‧陳合作勾勒「西遊記」中的唐三藏、孫悟空、豬八戒、沙悟淨、鐵扇公主、牛魔王及蜘蛛精等人物，更將花菓山、果實、飛鳥及蝴蝶俏皮呈現。
「西遊拾藝特展」於夏姿‧陳中山旗艦店4樓藝廊展出至10月16日。
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