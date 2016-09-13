三井橫濱灣 美式海洋風
〔記者凃盈如／日本現場報導、攝影〕三井集團在台灣的第2座Outlet預計於後年落腳台中港，集團將於今年9月20日與台灣港務股份有限公司進行土地簽約儀式。即將開幕的台中港Outlet Park，占地達5.5萬坪，超過林口Outlet Park的2倍大的面積，且具海景地理優勢，讓簽約儀式啟動前就話題不斷，尤其，日本的多個據點除了各多元的設施之外，商場濱臨港口的地理特色，也不禁讓人對三井台中港Outlet Park的規劃有諸多聯想。
譬如位於橫濱港灣的Outlet Park，以美國港口城市為主題打造，整體設計走海洋風，80家店舖多以白、藍、黃等外觀創造輕鬆閒適的氛圍，並規劃臨海餐廳， 在享用美食之際，還可欣賞日本最大遊艇碼頭；而廣受家庭客歡迎的豊洲LaLaport KidZania兒童職業體驗城，亦為一大亮點，並與台灣少子化社會中，親子互動消費當道的現象不謀而合。
源自墨西哥的KidZania，有如台灣耳熟能詳的「Baby Boss」，以角色扮演、寓教於樂的方式，讓3至15歲的孩童體驗工作職場，納入機師、消防員、主播、警察、牙醫、Pizza主廚等職業，攤位涵蓋日本ANA航空、摩斯漢堡、docomo、養樂多、ABC Cooking Studio、三菱汽車等知名企業，共60個攤位、100種體驗，且全館配置以真實世界的2/3比例打造，十分具有臨場感；館內設有美食廣場、表演區，許多職業體驗所也販售商品，讓陪同的父母樂著幫小孩拍照、逛街，不感到無聊，三井表示，若台灣消費者喜愛此類設施，未來不排除將其引進台灣。
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資生堂的美妝沙龍館，是小女孩們的最愛。
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KidZania設有用餐區，並有表演讓親子欣賞，彷彿一座小型迪士尼樂園。
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小朋友們用強力水柱撲滅擬真火勢，學習團隊合作的重要性。工作可換取虛擬貨幣，存入館內虛擬銀行，待下次來館，或在館外限定店家使用。
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KidZania每日有2個梯次分別為09:00至15:00、16:00至21:00；小孩票價依年齡區分，平日約台幣1,100元上下，16歲以上大人票價約600元，圖為小朋友在摩斯攤位學做漢堡。
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三井位於豊洲的LaLaport KidZania兒童職業體驗城，為KidZania海外第1家分館， 每年來客數高達86,000人，三井表示，不排除將其引進台灣。
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三井橫濱BAYSIDE Outlet Park，由於地理位置濱海，可見清新充滿休閒感的海洋風店鋪設計。
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三井橫濱BAYSIDE Outlet Park，由於地理位置濱海，可見清新充滿休閒感的海洋風店鋪設計。
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標題：三井橫濱灣 美式海洋風
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