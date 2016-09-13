三井橫濱灣 美式海洋風

2016-09-13

〔記者凃盈如／日本現場報導、攝影〕三井集團在台灣的第2座Outlet預計於後年落腳台中港，集團將於今年9月20日與台灣港務股份有限公司進行土地簽約儀式。即將開幕的台中港Outlet Park，占地達5.5萬坪，超過林口Outlet Park的2倍大的面積，且具海景地理優勢，讓簽約儀式啟動前就話題不斷，尤其，日本的多個據點除了各多元的設施之外，商場濱臨港口的地理特色，也不禁讓人對三井台中港Outlet Park的規劃有諸多聯想。

譬如位於橫濱港灣的Outlet Park，以美國港口城市為主題打造，整體設計走海洋風，80家店舖多以白、藍、黃等外觀創造輕鬆閒適的氛圍，並規劃臨海餐廳， 在享用美食之際，還可欣賞日本最大遊艇碼頭；而廣受家庭客歡迎的豊洲LaLaport KidZania兒童職業體驗城，亦為一大亮點，並與台灣少子化社會中，親子互動消費當道的現象不謀而合。

源自墨西哥的KidZania，有如台灣耳熟能詳的「Baby Boss」，以角色扮演、寓教於樂的方式，讓3至15歲的孩童體驗工作職場，納入機師、消防員、主播、警察、牙醫、Pizza主廚等職業，攤位涵蓋日本ANA航空、摩斯漢堡、docomo、養樂多、ABC Cooking Studio、三菱汽車等知名企業，共60個攤位、100種體驗，且全館配置以真實世界的2/3比例打造，十分具有臨場感；館內設有美食廣場、表演區，許多職業體驗所也販售商品，讓陪同的父母樂著幫小孩拍照、逛街，不感到無聊，三井表示，若台灣消費者喜愛此類設施，未來不排除將其引進台灣。