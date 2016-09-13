| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
強颱莫蘭蒂預計8：30陸警 又有2颱形成！ Visa扮推手 行動醫療支付將上線
 首頁 > 消費

三井橫濱灣 美式海洋風

2016-09-13

〔記者凃盈如／日本現場報導、攝影〕三井集團在台灣的第2座Outlet預計於後年落腳台中港，集團將於今年9月20日與台灣港務股份有限公司進行土地簽約儀式。即將開幕的台中港Outlet Park，占地達5.5萬坪，超過林口Outlet Park的2倍大的面積，且具海景地理優勢，讓簽約儀式啟動前就話題不斷，尤其，日本的多個據點除了各多元的設施之外，商場濱臨港口的地理特色，也不禁讓人對三井台中港Outlet Park的規劃有諸多聯想。

譬如位於橫濱港灣的Outlet Park，以美國港口城市為主題打造，整體設計走海洋風，80家店舖多以白、藍、黃等外觀創造輕鬆閒適的氛圍，並規劃臨海餐廳， 在享用美食之際，還可欣賞日本最大遊艇碼頭；而廣受家庭客歡迎的豊洲LaLaport KidZania兒童職業體驗城，亦為一大亮點，並與台灣少子化社會中，親子互動消費當道的現象不謀而合。

源自墨西哥的KidZania，有如台灣耳熟能詳的「Baby Boss」，以角色扮演、寓教於樂的方式，讓3至15歲的孩童體驗工作職場，納入機師、消防員、主播、警察、牙醫、Pizza主廚等職業，攤位涵蓋日本ANA航空、摩斯漢堡、docomo、養樂多、ABC Cooking Studio、三菱汽車等知名企業，共60個攤位、100種體驗，且全館配置以真實世界的2/3比例打造，十分具有臨場感；館內設有美食廣場、表演區，許多職業體驗所也販售商品，讓陪同的父母樂著幫小孩拍照、逛街，不感到無聊，三井表示，若台灣消費者喜愛此類設施，未來不排除將其引進台灣。

廣告
  • 資生堂的美妝沙龍館，是小女孩們的最愛。

    資生堂的美妝沙龍館，是小女孩們的最愛。

  • KidZania設有用餐區，並有表演讓親子欣賞，彷彿一座小型迪士尼樂園。

    KidZania設有用餐區，並有表演讓親子欣賞，彷彿一座小型迪士尼樂園。

  • 小朋友們用強力水柱撲滅擬真火勢，學習團隊合作的重要性。工作可換取虛擬貨幣，存入館內虛擬銀行，待下次來館，或在館外限定店家使用。

    小朋友們用強力水柱撲滅擬真火勢，學習團隊合作的重要性。工作可換取虛擬貨幣，存入館內虛擬銀行，待下次來館，或在館外限定店家使用。

  • KidZania每日有2個梯次分別為09:00至15:00、16:00至21:00；小孩票價依年齡區分，平日約台幣1,100元上下，16歲以上大人票價約600元，圖為小朋友在摩斯攤位學做漢堡。

    KidZania每日有2個梯次分別為09:00至15:00、16:00至21:00；小孩票價依年齡區分，平日約台幣1,100元上下，16歲以上大人票價約600元，圖為小朋友在摩斯攤位學做漢堡。

  • 三井位於豊洲的LaLaport KidZania兒童職業體驗城，為KidZania海外第1家分館， 每年來客數高達86,000人，三井表示，不排除將其引進台灣。

    三井位於豊洲的LaLaport KidZania兒童職業體驗城，為KidZania海外第1家分館， 每年來客數高達86,000人，三井表示，不排除將其引進台灣。

  • 三井橫濱BAYSIDE Outlet Park，由於地理位置濱海，可見清新充滿休閒感的海洋風店鋪設計。

    三井橫濱BAYSIDE Outlet Park，由於地理位置濱海，可見清新充滿休閒感的海洋風店鋪設計。

  • 三井橫濱BAYSIDE Outlet Park，由於地理位置濱海，可見清新充滿休閒感的海洋風店鋪設計。

    三井橫濱BAYSIDE Outlet Park，由於地理位置濱海，可見清新充滿休閒感的海洋風店鋪設計。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 三井集團
相關新聞
Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧泰式打拋豬
香芹濃湯
烤肉備料這樣做
鋁箔紙大哉問
轉寄

標題：三井橫濱灣 美式海洋風


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月13日‧星期二‧丙申年八月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.