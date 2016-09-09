《手作美學 職人之包》耐磨公事包

2016-09-09

記者林欣若／台北報導

兩位台灣設計師Andy和Eric本著對皮件的熱愛，在1999年創立了ADOLE，這個命名取自adore（熱愛）和leather（皮件），ADOLE從皮件各種可能性的結構中，展現皮件最精緻的樣貌。

ADOLE選用歐洲牛皮，原生表皮有著細密的纖維組織，經過天然傳統鞣製加工製成，會有更好的透氣性、耐磨性和抗拉強度。皮革本身有著不同的紋路及顏色，經過使用後會出現不同的色澤變化，留下獨特的使用痕跡，同時也會變得更加柔軟，隨著時間變化，皮質的手感越好。除了皮革，帆布也不馬虎，台灣製造的Polyester人造纖維防水帆布防水、防霉又防臭，經過加工處理後，純棉帆布保有舒適質感，但保養更為輕鬆方便。

ADOLE的第一個完整系列是Triumphal Arch凱旋門系列，從建築結構中得到靈感，將凱旋門特有的Arch拱門弧線，轉化為獨特的提把線條，搭配訂製黃銅，每一處都可以皆可看見設計師與工匠的堅持與用心。

圖片提供／ADOLE、Herschel Supply Co.、MSPC、Roots