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《搖滾騷包》吉他元素

2016-09-09

記者方惠宗／台北報導

帶有搖滾精神的包款兼容叛逆與奢華，如何從裝飾細節營造如搖滾樂的大膽靈活與新鮮感，更是設計大重點。

MICHAEL Michael Kors的Brooklyn馬鞍包有種「披頭四」（The Beatles）的氣質，運用吉他釦環設計的背帶、超大流蘇以及皮革包緣的迷你金屬環，一股隨性自由，為女孩訴說著一趟「隨時說走就走」的旅程，披頭四名曲「Penny Lane」彷彿在空氣飄著。Tod’s來自搖滾樂團的設計靈感、以硬挺包身配上如吉他肩背帶的Double T Bag本季換上新貌，標誌性的金屬雙「T」飾釦依然搶眼，而迷你方型輪廓更加活潑俏麗，換上擁有皮革墊肩的鍊帶增添舒適，鍊帶還可調整長度，可斜背、肩背亦可手拎。Valentino在2015年推出的My Rockstud在這個秋季也綴以不同顏色的圓珠及鉚釘，簡單而有型。

圖片提供／BVLGARI、Fendi、Hogan、Michael Kors、Tod’s、Valentino

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  • 迷你金屬環、超大流蘇裝飾配上吉他釦環背帶，MICHAEL Michael Kors這款Brooklyn馬鞍包散發隨性自由之風。21,500元。

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  • MICHAEL Michael Kors汲取吉他背帶等靈感設計出Brooklyn馬鞍包，摩登時尚和音樂元素完美結合。21,500元。

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  • Tod’s為設計靈感來自搖滾樂團的Double T Bag迎來迷你方型包款，58,700元。

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  • Valentino Garavani 2016早秋My Rockstud鉚釘半寶石裝飾黑色提包，130,000元。

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標題：《搖滾騷包》吉他元素


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