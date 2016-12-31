大法官︰徵地做美河市聯開違憲

2016-12-31

〔記者楊國文、陳紜甄／台北報導〕備受爭議的美河市開發案，監察院認為北市府徵收捷運場站的土地後，卻一併進行聯合開發，違反大眾捷運法、憲法保障人民財產等規定，因監察院解釋與行政院見解不同，聲請統一解釋；大法官會議昨作成第七四三號解釋，認同監察院看法，不應以公益、公用為由徵地蓋捷運，卻一併和建商進行聯合開發為商辦或住宅，且徵收土地必須有法律明確規定才得移轉給他人。

北市府︰應屬無故意過失

北市府法務局長袁秀慧表示，捷運局徵地用於美河市聯開案，確實援引第六條徵收捷運用地，用於第七條辦理聯開，但事先已徵詢有權解釋機關交通部及法務部，加上行政法院也認為並無不法；但大法官會議解釋如此用法有侵害人民財產權之虞，對於捷運局而言，應屬無故意過失，後續是否構成賠償問題，還需再研議。

大法官書記處指出，若要進行聯合開發，因涉及很大的公共利益，大法官採「絕對法律保留原則」的較高標準，就是徵地前必須有完整的聯合開發計畫書，讓地主知悉這些土地被徵收後，會用於什麼樣的聯合開發案，有無參與聯合開發意願，清楚知道其權利義務，有所保障。

地主可提再審 或非常上訴

那地主若認為遭強徵土地，如何進行救濟？大法官會議指出，此解釋案雖然只是統一解釋，從即日起，如果因為這個法律解釋不一，美河市案地主因此受到判決定讞的不利結果，可以用此解釋聲請再審，或提起非常上訴，尋求翻案機會。

美河市開發案爭議由來已久，雖然北市府直到八十八年才公告核定「台北都會區大眾捷運系統新店線新店機廠聯合開發計畫」（即美河市案），但自八十年起，即以大眾捷運法第六條規定興建捷運站的公益為由，向內政部申請徵收數百筆民地，並依同法第七條核定聯合開發案，引發不少民怨。