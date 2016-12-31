| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
揮別菜臉色 漢方智慧來幫忙 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
 首頁 > 財經

大法官︰徵地做美河市聯開違憲

2016-12-31

〔記者楊國文、陳紜甄／台北報導〕備受爭議的美河市開發案，監察院認為北市府徵收捷運場站的土地後，卻一併進行聯合開發，違反大眾捷運法、憲法保障人民財產等規定，因監察院解釋與行政院見解不同，聲請統一解釋；大法官會議昨作成第七四三號解釋，認同監察院看法，不應以公益、公用為由徵地蓋捷運，卻一併和建商進行聯合開發為商辦或住宅，且徵收土地必須有法律明確規定才得移轉給他人。

北市府︰應屬無故意過失

北市府法務局長袁秀慧表示，捷運局徵地用於美河市聯開案，確實援引第六條徵收捷運用地，用於第七條辦理聯開，但事先已徵詢有權解釋機關交通部及法務部，加上行政法院也認為並無不法；但大法官會議解釋如此用法有侵害人民財產權之虞，對於捷運局而言，應屬無故意過失，後續是否構成賠償問題，還需再研議。

大法官書記處指出，若要進行聯合開發，因涉及很大的公共利益，大法官採「絕對法律保留原則」的較高標準，就是徵地前必須有完整的聯合開發計畫書，讓地主知悉這些土地被徵收後，會用於什麼樣的聯合開發案，有無參與聯合開發意願，清楚知道其權利義務，有所保障。

地主可提再審 或非常上訴

那地主若認為遭強徵土地，如何進行救濟？大法官會議指出，此解釋案雖然只是統一解釋，從即日起，如果因為這個法律解釋不一，美河市案地主因此受到判決定讞的不利結果，可以用此解釋聲請再審，或提起非常上訴，尋求翻案機會。

美河市開發案爭議由來已久，雖然北市府直到八十八年才公告核定「台北都會區大眾捷運系統新店線新店機廠聯合開發計畫」（即美河市案），但自八十年起，即以大眾捷運法第六條規定興建捷運站的公益為由，向內政部申請徵收數百筆民地，並依同法第七條核定聯合開發案，引發不少民怨。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 大法官 美河市 美河市聯開 違憲
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
- 迎接2017！好友派對輕鬆辦！
❉歡聚一堂沙拉盤
❉人見人愛開胃菜
❉Party點心150道
❉Happy飲品31款
轉寄

標題：大法官︰徵地做美河市聯開違憲


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月31日‧星期六‧丙申年臘月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.