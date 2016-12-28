景氣回溫確立 連亮五綠燈

2016-12-28

〔記者陳梅英／台北報導〕景氣燈號連續五個月亮起代表「穩定」的綠燈，且十一月綜合判斷分數增至二十六分，創下二○一四年十月以來新高。國發會經濟發展處長吳明蕙認為，雖然領先指標略下滑，但不用太擔憂，因半導體接單、出貨動能強勁，加上同時指標持續上揚，國內景氣持續回溫的趨勢是確立的。

景氣燈號由九項指標組成，十一月有兩項指標變燈，分別是海關出口值與製造業銷售量指數，均從黃藍燈轉為綠燈，整體判斷分數增加二分；且九項指標中，僅非農業部門就業人數以及批發零售及餐飲業營業額還是黃藍燈，其餘均為綠燈或是代表景氣「轉向」的黃紅燈，顯示景氣回溫是全面而非局部。

儘管台灣景氣回溫趨勢可確立，國際機構均預測明年全球經濟成長率將優於今年，但吳明蕙也提醒，仍有幾項不確定因素需要留意，包括美國總統川普上任後的政策方向、英國脫歐程序正式啟動，以及明年歐洲法國等將舉行大選等。