驚！新疆新增80發射台 3座「大八卦」核設施

八卦形設施附近還有被專家研判是加固版的武器儲存設施。（路透）

路透廿九日獨家披露，根據衛星影像，中國正在位於新疆哈密沙漠的射程最長核彈的發射井附近，打造以八卦形設施為中心、外加八十多個飛彈發射台、地下掩體與通訊節點的軍用複合式建築。專家指出，北京當局此舉顯然意在落實其核子威懾目標，即便美國先發制人攻擊中國核武庫，也無法確實摧毀北京的反擊能力。

應為確保二次核打擊力

衛星影像顯示，中國在新疆沙漠打造超過八十個、可供共軍不斷擴大的移動式飛彈發射器車隊與防空火砲使用的發射台。三名為路透評估這些影像的安全分析師說，衛星影像中還顯示有可用於電子戰、衛星通訊與指揮作戰的設施。中國的核子威懾目標，在於確保有二次打擊能力（即若遭先發制人攻擊，仍有能力反擊），是故能夠保護其位於沙漠的飛彈發射井至為重要。

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路透說，這個此前未曾被報導過的工程規模之大，凸顯美中核子競爭正隨台灣主權等緊張情勢升高而加劇。

這些位於沙漠的新基建的核心，是過去六年來在新疆東部建造、位於哈密核彈發射井群西南方的兩座八卦形設施—北八卦距離哈密飛彈井約一四〇公里，南八卦則距離約二三〇公里。衛星影像顯示，八卦設施正中央是核心建築，被包圍在第二層的一圈宿舍中，第三層建物據信用來放置大型軍車或發射器，此外還有若干用途不明的建物；八卦設施外側有裝甲掩體與加固武器庫區，以及連接八卦設施與哈密發射井群的鐵公路與機場。

至於位於更南邊的第三個八卦設施的開發度較低，看似被充作飛彈靶場。

中國在新疆沙漠打造八卦設施此前已有記錄，但路透首度披露這些設施與飛彈發射台連成一氣、其中一個八卦設施附近近期曾有軍事活動，以及分析家評估這些發射台可能供移動式飛彈發射器與電子戰作戰之用。此外，每個八卦設施都還有聯外道路通往混凝土平台，學者認為，這些平台可用於部署移動式防空飛彈、電子戰節點，或在較大的混凝土平台上部署公路機動式洲際彈道飛彈發射器。

根據五角大廈的最新報告估計，中國到二〇三〇年將擁有一千枚核彈頭，並可能已在三個主要飛彈發射井安裝約一百枚洲際彈道飛彈。

5月份的衛星影像顯示，中國正在新疆哈密附近沙漠的核彈發射井大興土木，以幾個八卦形的設施為中心、外加80多個飛彈發射台、地下掩體與通訊節點的軍用複合式建築。（路透）

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