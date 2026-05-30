無人機入侵羅馬尼亞 俄嗆日後只多不少

羅馬尼亞當局廿九日表示，一架參與夜間襲擊烏克蘭行動後偏離航線的俄羅斯無人機，墜毀在羅馬尼亞東部的一棟公寓大樓上，造成兩人受傷。羅國就此向俄國提出強烈抗議，並驅逐一名俄國領事。（美聯社）

一架俄羅斯無人機在廿八日到廿九日間夜襲烏克蘭時闖入羅馬尼亞領空，最後墜毀於該國東部加拉提市的一棟公寓屋頂並起火燃燒，導致兩人輕傷與數人疏散。身為北約成員國的羅馬尼亞對此大為不滿，除了召見俄羅斯大使抗議，還下令關閉俄國總領事館與驅逐總領事，北約各國也強力聲援羅國，但莫斯科方面卻拒不認帳，甚至警告歐洲各國，類似事件日後只多不少。

羅關閉俄領館與驅逐總領事

羅馬尼亞指出，羅國雷達雖曾追蹤該無人機，軍方也派出兩架F-16戰鬥機與一架直升機升空攔截，然因應變時間僅四分鐘，軍方沒有足夠時間在無人機墜毀前將之擊落。自俄烏開戰以來，羅馬尼亞已數度在其領土上發現無人機碎片，包括今年四月在加拉提，但過去不曾有人因此受傷。

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羅國已召見俄國大使表達抗議，稱無人機入侵是「不負責任行為」與「極其嚴重事件」，也嚴重違反國際法，要求北約對羅馬尼亞軍方快速轉移反無人機軍力。

羅馬尼亞總統達恩則為此召集國防最高委員會開會研商對策，會後宣布羅國東南部黑海港口康士坦塔港的俄羅斯總領事為不受歡迎人物，該總領事館也將關閉。俄國在羅馬尼亞首都布加勒斯特還設有大使館。

北約組織秘書長呂特已與達恩通話，強調北約與羅國的「絕對團結」，並譴責俄羅斯魯莽、強調已準備好捍衛每一寸北約領土。歐盟執委會主席馮德萊恩誓言增加歐盟東部邊界的威懾力；烏克蘭外長西比哈稱此事證明俄羅斯的入侵對黑海地區以及整個歐洲構成真正的威脅。法國與奧地利等多國也就無人機事件召見俄羅斯大使。

克里姆林宮表示，總統普廷已獲悉此事。但面對各界撻伐，俄國外交部發言人沙卡洛娃說，所有指控皆未經證實以及沒有提供任何證據，認為西方各國的反應是「小題大作」，並揚言莫斯科當局很快會採取「報復措施」。

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