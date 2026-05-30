美伊協議 就等川普點頭

美國媒體披露，美國與伊朗已達成延長停火六十天的臨時協議，但仍待川普總統批准。圖為美伊兩國國旗。（路透）

60天停火協議 川普已將草案交付盟國檢視

美國新聞網Axios報導，美國與伊朗協商團隊已達成為期六十天的停火備忘錄（MOU），待美國總統川普點頭，便能結束歷時三個月的美伊衝突。英國衛報廿九日指出，川普已將草案交付以色列等盟國參閱，且為加速促成協議，協調國巴基斯坦外長達爾當日前往華府與國務卿魯比歐會談。

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川普傾向簽署 但要確定伊最高領袖批准

伊朗官員透過協調方向美國表示，德黑蘭已取得所需的核可並準備簽署。川普聽取協商代表彙報協議細節後，表明需要數天時間考慮。高階官員透露，川普傾向簽署協議，但未做出最終決定。一名美國官員向有線電視新聞網（CNN）透露，除非川普確定伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼批准該協議，否則不太可能簽署同意。

伊朗國會議員、國會國家安全委員會成員馬勒基表示，協商取得顯著進展，但美國仍得決定是否接受數項伊朗所提條件。

衛報指出，川普交給盟國參閱的協議內容，與近日在中東流傳的版本並無太大差異，包括關鍵能源航道荷姆茲海峽將重新開放商業船隻通行，目標是在卅天內恢復衝突前運量。美國逐步解除對伊朗的海上封鎖。德黑蘭取回最高一二〇億美元凍結資產。

美國副總統范斯廿八日談到，兩國已接近達成協議，但濃縮鈾庫存和濃縮活動仍存在幾個癥結點，雙方來回商討數個措辭上的問題，無法斷言川普會合時、是否簽署合作備忘錄。范斯說，「希望我們能持續取得進展，並讓總統有立場能夠為這項協議背書」、「我無法保證我們會走到那一步…但目前我對此感覺良好」。當前的發展有機會使伊朗核計畫長期大幅倒退，「這對美國人民來說會是非常好的事情」。

美國財政部長貝森特不願回應是否達成協議，僅重申川普三大談判紅線不變：重啟荷姆茲海峽，交付高濃縮鈾及終結核計畫。

停火期間 首先協商濃縮鈾處置方式

美聯社引述官員說法，六十天停火期間首先會協商伊朗高濃縮鈾的處置方式。根據「國際原子能總署」（IAEA）數據，伊朗持有約四四一公斤濃度最高達六十％濃縮鈾，距離達到武器級的九十％濃度僅需簡短程序。由於協議未納入德黑蘭終止核活動的堅定承諾，且要求黎巴嫩在內的戰線長久停火，對以色列來說皆是難以接受的條件。

美國財經新聞網CNBC報導，由於投資者預期美伊將達成持久停火協議，截至台灣時間廿九日下午六點，作為國際基準的布倫特原油價格在五月最後一個交易日下跌一．二％，為每桶九十二．五六美元，總計布倫特原油價格在五月已暴跌近十九％，創下自新冠疫情以來的最大單月跌幅，且較今年高點已回挫廿％。

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