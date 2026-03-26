「史詩怒火」行動日誌 DAY26

「史詩怒火」行動日誌

截至3/25

◎巴基斯坦官員表示，伊朗已接獲美國提出旨在達成停火的15點提案，內容包括解除對伊朗制裁、縮減伊朗核計畫、飛彈限制，以及開放荷姆茲海峽航運；國際原子能總署署長葛羅西表示，伊朗與美國可能很快就會在巴基斯坦舉行會談。

◎伊朗國會議長卡利巴夫否認美國總統川普關於直接對話的說法，並警告美國和以色列「不要測試我們捍衛自身土地的決心」；伊朗軍方發言人也聲稱將繼續戰鬥。

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◎知情人士透露，美軍準備在未來數日內將陸軍精銳第82空降師至少1000名官兵部署至中東；五角大廈也正在部署兩支陸戰隊遠征支隊，為該地區增加約5000名陸戰隊員與數千名水手。

◎以色列軍方表示，已打擊德黑蘭兩處用於「開發與製造長程海軍巡弋飛彈」的生產設施；伊朗革命衛隊則稱，向科威特、約旦與巴林駐有美軍的軍事基地，以及以色列境內的目標發射飛彈與無人機；科威特國際機場的一座燃料槽遭無人機攻擊並引發火災，無人員傷亡通報。

◎真主黨防空部隊向以色列戰機發射地對空飛彈，這是自3月2日最新一波衝突爆發以來，真主黨首次向以軍戰機發射飛彈，據稱該架戰機被迫撤退。

資料來源：綜合外電

整理：國際新聞中心

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