日本南鳥島6月設置12式反艦飛彈訓練場

日本防衛省計畫在東京都小笠原群島的南鳥島，設置陸上自衛隊12式陸基反艦誘導彈的射擊訓練場，成為日本國內首座可進行射程超過100公里飛彈的射擊場，最快6月完成發射裝置部署，2027年度後啟用。（美聯社檔案照）

日本防衛省計畫在東京都小笠原群島的南鳥島，設置陸上自衛隊「12式陸基反艦誘導彈」的射擊訓練場。防衛省廿四日宣布，最快將於六月完成發射裝置的部署，實際啟用預定在二〇二七年度以後，這將是日本國內首座可進行射程超過一百公里飛彈的射擊場。

日首座百公里級飛彈訓場

防衛省表示，此次為暫時部署，不會運入飛彈本體，僅確認搭載發射裝置的車輛是否能安全運作。未來陸自將從該島向海上發射演習彈進行訓練。

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南鳥島位於日本最東端，雖然行政區隸屬東京都，但距離東京都心約一九五〇公里，島形為正三角形，面積一．五平方公里。在軍事戰略上，南鳥島位處遠離日本列島的太平洋中心位置，為日本自衛隊監控太平洋周邊活動、進行遠洋防衛的重要前哨。

另一方面，日本在南鳥島附近深海六千公尺處，發現蘊藏豐富的稀土礦，今年二月試採成功，目前正在進行商業開採的技術實證。

南鳥島具有極高的戰略和資源價值，去年五月中國航空母艦「遼寧號」首次出現在南鳥島周邊的日本專屬經濟區（EEZ），並在該海域進行艦載機起降訓練，引起日本警戒，加速長程飛彈的部署計畫。面對中國試圖在「第二島鏈」內外展開機動部隊、掌握制空與制海權的現實，南鳥島可說是極為重要的據點。

防衛省目前是以飛彈訓練場的名義，在南鳥島部署12式陸基反艦誘導彈，該計畫於二〇二四年七月公布，預定二〇二七年度啟用，射擊訓練將使用不具爆炸性的演習彈，對數十至數百公里外的海上目標進行射擊。

由於日本國內的射擊場僅能對應射程約四十公里的射擊訓練，因此陸自過去需前往美國或澳洲的訓練場進行演訓，訓練機會與參與部隊均受到限制。南鳥島射擊場未來也將把長程飛彈發射訓練納入考量，此舉被認為是以中國與北韓為對象，強化反擊能力所需的嚇阻力。

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