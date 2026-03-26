具準強人地位 卡利巴夫成美伊談判關鍵人選

伊朗國會議長卡利 巴夫，據稱已成為 川普政府認為可以 對話，甚至予以扶 植的人選。 （歐新社檔案照）

華爾街日報廿五日報導，在川普政府尋找與伊朗談判的對口之際，專家認為，儘管伊朗國會議長卡利巴夫經常對美國撂狠話，但他過去的務實與親商作風，再加上位居德黑蘭政權高位，使其具備與美國達成協議的資格。

媒體盛傳卡利巴夫已與美國特使談判，雖然他隨即否認，但這位曾擔任伊朗伊斯蘭革命衛隊空軍司令與德黑蘭市長，還公開嘲諷過美國總統川普與戰爭部長赫格塞斯的強硬派，仍以令人意想不到的潛在談判代表身分受到矚目，理由是卡利巴夫在擔任首都市長十二年期間作風務實，在協助該市現代化與改善大眾運輸上功不可沒，還曾前往瑞士出席達沃斯世界經濟論壇，其親商形象顯然更勝其他神權體系領袖。

請繼續往下閱讀...

分析家與伊朗觀察人士指出，卡利巴夫是美國願與之合作的少數伊朗政權要人之一；他過去展現的務實主義，再加上他的「準強人」地位，使其儼然是一名強而有力的對話者。

卡利巴夫一九六一年出生於伊朗已故最高領袖哈米尼故鄉什哈德附近的托爾加貝，一九八〇年代兩伊戰爭期間加入革命衛隊並快速晉升，之後憑藉與哈米尼的關係，在政壇上平步青雲。與此同時，卡利巴夫也被批評殘暴無情、野心勃勃、搞民粹與貪腐斂財，還曾下重手鎮壓政治異己。

前美國國家安全會議（NSC）官員辛赫說，華府應該不太介意卡利巴夫的鎮壓史，因為川普料想這場伊朗戰爭，將以類似美軍緝拿委內瑞拉前總統馬杜羅後，與其副手羅德里格斯合作的方式落幕。

智庫「國際危機組織」伊朗問題專家瓦艾斯說，卡利巴夫雖然展現強人形象，卻一直迴避政治風險，可能是不願與反對再與美國談判的強硬派硬碰硬。卡利巴夫為人謹慎，若要成為伊朗版的羅德里格斯，就得疏遠若干可能想牽制他的革命衛隊領袖。

在以色列空襲擊斃哈米尼後，哈米尼之子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）成為新任最高領袖，據稱穆吉塔巴長期支持卡利巴夫，隨著穆吉塔巴一人得道，卡利巴夫也可能跟著雞犬升天。然而，卡利巴夫在伊朗神權體制中擁有多少權力，依然不無疑問，甚至連穆吉塔巴的地位也存在不確定性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法