華郵︰美以朝「掌控荷姆茲」終戰路線前進

（法新社）

華盛頓郵報廿二日報導，美國向中東地區大舉增兵，以及總統川普威脅「剷平」伊朗能源設施，顯示戰爭態勢可能朝向美國、以色列採取行動，掌控荷姆茲海峽及關鍵能源基礎建設的終戰路線前進。

推翻神權政權、滅核目標恐難達成

報導指出，美以對伊朗開戰之初被視為可行的目標，包括推翻伊朗神權政權及永久消除德黑蘭核子能力，如今被安全官員判定為難以達成，重啟荷姆茲海峽運作可能轉變為最高目標。

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打破伊朗對海峽的掌控，得以讓川普逐步結束戰爭並宣稱勝利，中止擴大中的全球能源危機，並剝奪德黑蘭利用海峽做為反制未來潛在攻擊的手段。以色列官員強調，若德黑蘭重新生產彈道飛彈或發展核武，將無可避免地再對伊朗發動打擊。川普發出的警告使以色列官員預期，待美軍增援到位，戰爭可能隨即進入新階段。

以色列官員指出，美軍的新部署傳達出「奪取島嶼（哈格島）和海峽」的計畫。哈格島為伊朗位於南部波斯灣外海的石油樞紐，處理約九成原油出口。美軍兩週前對該島發動猛烈空襲，但僅針對軍事設施，並未鎖定石油設施。拿下哈格島和荷姆茲海峽，便能切斷德黑蘭石油收益命脈，也能讓需要向全世界宣告「重開海峽」的川普從政治難題中脫身。

美國對伊朗的軍事目標，自二月廿八日開戰後不斷遭到質疑，尤其川普對德黑蘭發出四十八小時重啟荷姆茲海峽最後通牒的同時，暫時解除對伊朗海上原油及化石產品的出售限制，進一步加深包括共和黨議員在內的外界疑慮。

共和黨參議員穆考斯基（Lisa Murkowski）廿二日表示，派遣地面部隊將使戰爭進入「截然不同的層級」，會與川普政府在行動之初向國會議員簡報的內容有極大落差。同黨參議員提里斯（Thom Tillis）也指出，國會無法得知美國的作戰目標，將是一個重大問題，尤其是五角大廈還可能持續推動國會核准兩千億美元的戰爭資金。

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