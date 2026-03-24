歐盟會議細節 匈牙利爆長期洩俄

匈牙利外交部長西亞爾托（左）被踢爆會在歐盟會議休息時間，與俄國外長拉夫羅夫（右）聯繫，直接向對方回報討論事項及可能的解決方案。（歐新社檔案照）

與俄羅斯關係密切的匈牙利總理奧班（Viktor Orban），不僅在已持續超過四年的烏俄戰爭期間，透過言論和實際行動阻止歐盟支持烏克蘭，甚至被踢爆長年向莫斯科洩露歐盟會議的細節，促使成員國提高警覺，防止機敏資訊流入布達佩斯手中。

華盛頓郵報廿一日引述數名現任、前任歐洲安全官員說法報導，奧班領導的政府是莫斯科長期取得歐盟內部敏感議事內容的媒介。匈牙利外交部長西亞爾托（Peter Szijjarto）通常會在會議休息時間，與俄國外長拉夫羅夫聯繫，直接向對方回報討論事項及可能的解決方案。

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波蘭總理︰早就懷疑 不意外

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）在群媒體發文附和，華沙早已質疑匈牙利的忠誠，「奧班人馬向莫斯科通報歐盟理事會詳盡細節的報導，應該不會讓任何人感到訝異」，「這也是為什麼我只在極有必要的情況下發言，也不會說出非必要的內容」。

對此，西亞爾托回擊指控為「假消息」，是在四月十二日匈牙利全國大選倒數時刻，對奧班的極右翼政黨「青年民主黨」（Fidesz）在選戰中取得進展的絕望回應，目的是支持傾向歐盟及烏克蘭的在野黨「尊重與自由黨」（Tisza）。

歐洲官員向美國政治新聞網站Politico指出，歐盟對匈牙利洩密的疑心，使得成員國增加由志同道合國家進行的分組會議，例如法國、德國和波蘭組成的「威瑪同盟」，以及北極五國和波羅的海三國的「NB8」等。

儘管匈牙利洩密在歐盟內部並非秘密，各國也採取行動軟性排擠，但仍不至於採取任何官方反制，未來的可能措施取決於奧班是否會在即將舉行的大選中連任。即使青年民主黨在民調中落後尊重與自由黨，奧班廿日仍向Politico表示，自己「無疑」會贏得另一任期。

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