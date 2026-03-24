美司令︰蓄意攻擊波灣平民 伊朗陷絕境

負責中東地區的美國中央司令部司令古柏指出，打擊伊朗的軍事行動「按計畫或超前進度進行」，從德黑蘭蓄意襲擊波斯灣各國平民目標來看，儼然已陷入絕境。（歐新社檔案照）

美國和以色列打擊伊朗的軍事行動進入第四週，負責中東地區的美國中央司令部司令古柏（Brad Cooper，見圖，歐新社檔案照），在廿三日播出的專訪中指出，對伊行動「按計畫或超前進度進行」；從德黑蘭蓄意襲擊波斯灣各國平民目標來看，儼然已陷入絕境。

古柏接受波斯語衛星電視台「伊朗國際」（Iran International）專訪，這是他在美以伊開戰後的首次一對一訪談。他指出，美軍行動「按計畫或超前進度進行」，德黑蘭目前對中東地區的攻擊已明顯減緩，從數十架無人機和飛彈的大量攻擊，減至一次頂多一、二枚。

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瞄準平民目標 兩週已逾300次

古柏指出，德黑蘭持續對波斯灣國家及更廣大中東地區發動攻擊，已危及平民安全，尤其在過去兩週刻意攻擊平民目標，次數已超過三百次，這種在戰事中攻擊平民目標的作法，正是「出於絕望」的跡象。目前，美以聯軍正鎖定飛彈與無人機生產基地進行打擊，但德黑蘭軍方正從人口稠密區發射飛彈與無人機。

因此，儘管美以都曾表示，希望透過空襲促使伊朗民眾推翻神權政體，但目前還不是伊朗民眾上街的時候，「你們（伊朗人民）現在必須留在室內，屆時將有明確訊號，讓各位能安全走出家門」。

隨著伊朗持續封鎖荷姆茲海峽，導致全球五分之一能源運輸受阻，美國正設法重新開放該海峽，美國總統川普更威脅攻擊伊朗電力設施，而美軍陸戰隊也可能奪取伊朗石油樞紐哈格島，以支援重開海峽，以色列同樣暗示參與地面作戰。對此，伊朗國防委員會廿三日警告，敵方只要企圖攻擊伊朗海岸或島嶼，並進行地面入侵，德黑蘭就會在「整個波斯灣」佈設水雷。

國際能源總署（IEA）執行董事比羅爾（Fatih Birol）廿三日在澳洲坎培拉發表談話，將伊朗戰爭引發的能源危機與一九七〇年代的能源危機，以及俄羅斯二〇二二年入侵烏克蘭帶來的衝擊加以比較，「就目前情況來看，這場危機實際上是兩次石油危機和一次天然氣供應風暴的總和」；全球經濟正面臨重大威脅，「如果繼續朝著這個方向發展，沒有任何國家能夠倖免」，全球必須共同應對。比羅爾還透露，該地區至少有四十處能源資產，已在衝突中遭到「嚴重或非常嚴重的破壞」。

IEA執行董事警告 能源危機威脅全球經濟

聯合國專案服務辦公室（UNOPS）執行主任達席爾瓦（Jorge Moreira da Silva）也強調，伊朗戰爭引發包括「石油、燃料和天然氣價格的指數級上揚」在內的一連串連鎖反應，世界正處於二次世界大戰以來最暴力的時期，呼籲透過外交途徑解決衝突。

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