    首頁 > 國際

    反制伊朗無人機 烏克蘭經驗急送中東

    2026/03/12 05:30 編譯張沛元／綜合報導
    在俄烏戰爭邁入第5年之際，烏克蘭如今已有能力生產完全不使用任何中國製零組件的無人機。（歐新社檔案照）

    在俄烏戰爭邁入第5年之際，烏克蘭如今已有能力生產完全不使用任何中國製零組件的無人機。（歐新社檔案照）

    盼以技術換取愛國者飛彈

    美國和以色列對伊朗的戰事尚無平息跡象，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）十日表示，已派出三支專業團隊前往卡達、阿拉伯聯合大公國和沙烏地阿拉伯三國，另一支專家團隊已抵達約旦的美軍基地，協助這些國家應對伊朗無人機攻擊，期盼藉此換取「愛國者三型」等烏方亟需的飛彈。

    已派出4支專業團隊

    現階段能有效應對伊朗製「見證者」（Shahed）無人機大規模攻擊的經驗，主要來自烏克蘭。澤倫斯基表示，烏方已接獲來自伊朗鄰近國家、歐盟成員國及美國等共十一個安全合作請求，希望借重烏克蘭在反制伊朗無人機方面的經驗與能力，而烏方則希望以攔截型無人機技術，換取「愛國者三型」（PAC-3）與較舊型的「愛國者二型」（PAC-2）防空飛彈。

    紐約時報報導，在俄烏戰爭邁入第五年之際，烏克蘭如今已有能力生產完全不使用任何中國製零組件的無人機；儘管迄今仍無法大量生產，但讓烏克蘭盡可能減少對中國的倚賴仍至為重要，避免基輔在北京限制出口時零組件斷炊，並擺脫中國在俄烏戰爭中明顯偏袒莫斯科的負面影響。

    二〇二二年二月俄羅斯全面入侵烏克蘭後的第一年，幾乎所有烏克蘭無人機都來自中國；隨著需求激增，北京在二〇二三年對出口設限，隔年更擴大限制範圍。儘管北京宣稱在俄烏戰爭中保持中立，但專家表示，北京在出口零件上仍給其戰略夥伴俄羅斯較多優惠。

    報導指出，隨著第一視角無人機（FPV）逐漸成為現代戰場要角，一年前還無法製造電路板的烏克蘭國防業者，目前已能自行生產這種小型自殺式無人機的關鍵零件。烏克蘭也以在無人機生產上自給自足為當務之急，但短期內仍不可能大規模生產「去中」零件的無人機，原因除了中國零件便宜，還有中國獨霸全球製造供應鏈，純「去中」無人機難以定義，在中國境外生產未必就沒有中製零件或原料。

    烏無人機去中 開始不用中國零件

    但烏國官員認為，盡可能減少依賴中國進口的無人機零組件，扶植在中國停止供貨時繼續生產的能力，至為重要。烏克蘭無人機部隊指揮官布洛夫迪說，目前俄軍超過九成的傷亡都與無人機有關，考量到從對烏國不友善的中國取得零件的風險，他們最主要的任務，就是自己在烏克蘭製造這些零件。

    二〇二四年時，絕大多數烏國無人機都自行組裝，但仍幾乎全部使用中國零件；一年後，根據烏克蘭國防工業委員會與基輔智庫「蛇島研究所」的數據，烏克蘭無人機的中國零件比例已降至約卅八％。

    
    
    
    
