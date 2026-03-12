為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    唯一投票反對通過《保護台灣法》 川普轟這自家議員：輸越慘越好

    2026/03/12 00:50 即時新聞／綜合報導
    美國共和黨眾議員馬西。（路透）

    美國共和黨眾議員馬西。（路透）

    除了台灣九合一大選，美國今年11月也將舉行參眾議院改選。美國總統川普（Donald Trump）週三（11日）突然在社群重砲痛批自家眾議員馬西（Thomas Massie），甚至撂話「希望他輸得越慘越好」，引發熱議。值得注意的是，今年2月美眾院跨黨派壓倒性通過《保護台灣法案》（PROTECT Taiwan Act），而馬西是投下反對票的唯一一名共和黨議員。

    美國期中選舉登場前，川普所屬的共和黨正如火如荼展開地方初選。而川普11日突然在「真相社交」（Truth Social）發文：「我敢說，眾議員馬西絕對是美國國會史上最爛的共和黨議員，比瘋狂的錢尼（Liz Chaney）、愛哭鬼金辛格（Adam Kinzinger）和背叛者格林（Marjorie Greene）還要糟糕。這些人通通都是怪咖跟魯蛇，但最差的還是馬西。他這次在肯塔基州的初選，要對上的是一位真正的美國愛國者，希望他輸得越慘越好。我真的很愛肯塔基州！」

    貼文曝光後隨即引發熱議。值得注意的是，今年2月9日，美眾院以395票贊成、2票反對的壓倒性票數通過《保護台灣法案》，旨在若中國侵犯台灣時，將北京排除於國際金融體系之外，而馬西就是投下反對票的2名眾議員之一（另一人為民主黨籍眾議員卡薩Gregorio Casar）。

    馬西之所以投下反對派，是因為他不贊成美國對外進行經濟制裁、軍事援助或干預他國事務，主張這類行動可能損害美國自身利益或導致衝突升級。除此之外，馬西也是2019年《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）中唯一投下反對票的議員，理由是不應干涉他國內政。

