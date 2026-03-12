德媒批：中國經濟低迷 仍擴充軍費威嚇台灣

圖為中國解放軍052型飛彈驅逐艦海上實彈射擊。（美聯社檔案照）

中國總理李強近日在政府工作報告中罕見承認多項經濟困難，包括內需不足、房地產市場低迷，以及地方政府債務居高不下等，但中國今年的國防預算仍成長7％達到1.9兆元人民幣（新台幣8.83兆元），比官方設定的今年經濟成長目標4.5％至5％高出2個百分點以上。德國媒體批評，中國經濟低迷，卻仍在擴充軍費。

《法蘭克福匯報》發表題為「中國軍費再度提升」文章指出，儘管中國官媒強調今年的軍費增幅較去年的7.2％有所放緩，但事實上，中國軍費逐年遞增的總體趨勢並未出現實質性變化。文章指出：「西方軍事界對中國官方公布的軍費數據向來持懷疑態度，他們認為中國用於核武研發等領域的『影子預算』其實更高。中國一直都在快速推進擴充核武的步伐。」根據瑞典「斯德哥爾摩和平研究所」（SIPRI）的預測，至2035年，中國將擁有超過1500枚核彈頭。

文章說，雖然中國的軍費增幅比去年降低了0.2個百分點，但這並不意味著中國將採取較為溫和的軍事戰略。恰恰相反，中國官方在台灣問題上措辭顯然變得更為強硬。李強在講話中指稱，中國「將堅決打擊台灣的分裂勢力」，而去年的相關表述則是「予以抵制」。這個措辭上的變化，引起了外界的關注。

此外，中國軍費增幅從7.2％降為7％，被中國官媒解讀為「負責任大國的克制表現」。但《新蘇黎世報》則認為：「但中國官媒隻字不提的是，在過去15年當中，中國軍費已增長了3倍以上。

根據英國智庫「國際戰略研究所」IISS的報告，去年中國在亞洲各國軍費支出中的占比已經達到44％，而在2010年至2020年期間，這個比例為37％。報告作者指出，中國軍費增長的速度超過了其他所有亞洲國家。北京每年的軍費支出排名世界第二。

此外，中國官方公布的軍費支出只是中國實際軍費的一部分。SIPRI和IISS估測，中國的實際軍費至少要比官方公布的數據高出3分之1。與中國官方數據不同的是，上述2家研究機構也將新式武器研發費用、軍事基地建設費用、用於武警等準軍事組織，以及退役軍人養老金等費用納入了軍費的範疇。

