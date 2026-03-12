川普警告伊朗：移除荷姆茲海峽水雷 若不立刻清除 將面臨空前的軍事後果

伊朗革命衛隊11日證實，在荷姆茲海峽襲擊懸掛賴比瑞亞國旗的貨輪，及泰國貨輪。（路透）

美國情報顯示，伊朗已開始在攸關全球海運原油運輸的荷姆茲海峽布下水雷，在此同時，美國軍方十日表示，已在這條水道附近摧毀十六艘伊朗布雷船。

美國總統川普十日發文警告，雖然尚未接獲報告，但是「若伊朗在該海峽布雷，我們要他們移除，立刻」，否則德黑蘭將面臨「空前的」軍事後果；他指出，美國正使用先前用於打擊毒品走私的技術，「以永久消滅任何試圖在荷姆茲海峽布雷的船隻」，並稱已經摧毀十艘未動用的布雷船，「還會（摧毀）更多」。

請繼續往下閱讀...

美戰爭部長：摧毀16艘布雷船

當天美軍中央司令部證實摧毀多艘伊朗海軍艦艇，包括荷姆茲海峽附近的十六艘布雷船。戰爭部長赫格塞斯發文表示，在川普指示下，已殲滅荷姆茲海峽非行動中的布雷船，「我們不會允許恐怖份子挾持荷姆茲海峽威脅」。

十日稍早，美國有線電視新聞網（CNN）引述消息人士報導，伊朗已開始在該水道布雷，「最近幾天已經布下數十枚」，伊朗保有其八成到九成的小型船艇和布雷船，仍有能力在該水道布下數百枚水雷。

革命衛隊證實 向2貨輪開火

伊朗的伊斯蘭革命衛隊和海軍仍有效控制荷姆茲海峽，可透過部署布雷船、裝載炸藥的船隻及岸基飛彈，組成一道「死亡防線」，一天內有三艘貨船遇襲。革命衛隊證實，當天攻擊兩艘在荷姆茲海峽的貨船，其中一艘為懸掛泰國旗的散裝貨輪，另一艘為賴比瑞亞旗貨輪。聲明說，兩艘貨輪均「無視警告」，堅持試圖「非法」通過荷姆茲海峽後，遭革命衛隊開火。在阿拉伯聯合大公國外海，也有一艘貨船遇襲。

川普日前發文表示，若有必要，美國海軍將「盡快」開始在荷姆茲海峽護航。但白宮表示，美軍尚未護送任何油輪穿過荷姆茲海峽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法