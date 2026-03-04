拉攏庫德族 川普與2領袖通話

據傳美國總統川普在2月28日發動對伊朗的攻擊後翌日，曾與伊拉克兩大庫德派系領袖巴薩尼和塔拉巴尼（見圖）通電話。（路透檔案照）

美國和以色列聯手空襲伊朗的行動持續之際，美國新聞網站「Axios」三日引述三名知情人士報導，美國總統川普與伊拉克庫德族領袖通電話，討論這場戰爭及未來可能的行動，外界推測可能是遊說長期遭受德黑蘭壓迫的庫德族，揭竿而起推翻神權政府。

據報導，庫德人已在伊朗及伊拉克邊境部署數千人兵力，並控制若干戰略要地，這些地點可能在美以對伊朗作戰中發揮決定性作用。不僅如此，伊拉克庫德人也與伊朗內部庫德族人保持密切聯繫。在美以二月廿八日發動攻擊後翌日，川普就與伊拉克兩大庫德派系領袖巴薩尼和塔拉巴尼通電話。

這次通話是以色列總理納坦雅胡連月私下遊說的成果。數十年來，以色列與敘利亞、伊拉克及伊朗的庫德族，一直維持密切的安全、軍事與情報合作關係。一名官員直言，納坦雅胡相信，庫德族會「走出（被德黑蘭壓迫的）陰影，揭竿而起」。

分析指出，此舉若屬實，將彰顯「美—以—庫」同盟成形，透過整合庫德族力量，並在以色列推動下，將伊朗捲入多線作戰，而庫德族可能獲得美以支持，在戰後享有自治權。

長期以來，庫德族在伊朗和伊拉克錯綜複雜的關係中，扮演「緩衝區」與「代理人」的雙重角色。德黑蘭與巴格達均曾利用對方的庫德族勢力，做為牽制敵對政權的籌碼，尤其是在一九八〇年代的兩伊戰爭期間，伊朗支持伊拉克庫德族反抗海珊政權。

另一方面，伊朗也深度介入伊拉克庫德族的內部政治。伊拉克庫德族主要分為兩大派系，其中塔拉巴尼領導的「庫德愛國聯盟」（PUK）與伊朗關係密切，巴薩尼的「庫德民主黨」（KDP）則與土耳其及西方較為親近。

Axios認為，若能有一支久經戰火並實際在地作戰的武裝力量加入，無疑將為美國和以色列增添關鍵的地面作戰能力。在二〇〇一年對阿富汗反恐戰爭時，美國也採取類似策略，利用強大空中火力掩護地面的少數民族武裝部隊起義，協助推翻神學士（Taliban）政權。

不過，庫德族與土耳其敵對，而土耳其是美國及北約組織盟國，加上庫德族過去不乏遭西方「過河拆橋」的經驗，都可能成為庫德族助拳美以的變數。

