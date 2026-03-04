為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    拉攏庫德族 川普與2領袖通話

    2026/03/04 05:30 編譯孫宇青／綜合報導
    據傳美國總統川普在2月28日發動對伊朗的攻擊後翌日，曾與伊拉克兩大庫德派系領袖巴薩尼和塔拉巴尼（見圖）通電話。（路透檔案照）

    據傳美國總統川普在2月28日發動對伊朗的攻擊後翌日，曾與伊拉克兩大庫德派系領袖巴薩尼和塔拉巴尼（見圖）通電話。（路透檔案照）

    美國和以色列聯手空襲伊朗的行動持續之際，美國新聞網站「Axios」三日引述三名知情人士報導，美國總統川普與伊拉克庫德族領袖通電話，討論這場戰爭及未來可能的行動，外界推測可能是遊說長期遭受德黑蘭壓迫的庫德族，揭竿而起推翻神權政府。

    據報導，庫德人已在伊朗及伊拉克邊境部署數千人兵力，並控制若干戰略要地，這些地點可能在美以對伊朗作戰中發揮決定性作用。不僅如此，伊拉克庫德人也與伊朗內部庫德族人保持密切聯繫。在美以二月廿八日發動攻擊後翌日，川普就與伊拉克兩大庫德派系領袖巴薩尼和塔拉巴尼通電話。

    這次通話是以色列總理納坦雅胡連月私下遊說的成果。數十年來，以色列與敘利亞、伊拉克及伊朗的庫德族，一直維持密切的安全、軍事與情報合作關係。一名官員直言，納坦雅胡相信，庫德族會「走出（被德黑蘭壓迫的）陰影，揭竿而起」。

    分析指出，此舉若屬實，將彰顯「美—以—庫」同盟成形，透過整合庫德族力量，並在以色列推動下，將伊朗捲入多線作戰，而庫德族可能獲得美以支持，在戰後享有自治權。

    長期以來，庫德族在伊朗和伊拉克錯綜複雜的關係中，扮演「緩衝區」與「代理人」的雙重角色。德黑蘭與巴格達均曾利用對方的庫德族勢力，做為牽制敵對政權的籌碼，尤其是在一九八〇年代的兩伊戰爭期間，伊朗支持伊拉克庫德族反抗海珊政權。

    另一方面，伊朗也深度介入伊拉克庫德族的內部政治。伊拉克庫德族主要分為兩大派系，其中塔拉巴尼領導的「庫德愛國聯盟」（PUK）與伊朗關係密切，巴薩尼的「庫德民主黨」（KDP）則與土耳其及西方較為親近。

    Axios認為，若能有一支久經戰火並實際在地作戰的武裝力量加入，無疑將為美國和以色列增添關鍵的地面作戰能力。在二〇〇一年對阿富汗反恐戰爭時，美國也採取類似策略，利用強大空中火力掩護地面的少數民族武裝部隊起義，協助推翻神學士（Taliban）政權。

    不過，庫德族與土耳其敵對，而土耳其是美國及北約組織盟國，加上庫德族過去不乏遭西方「過河拆橋」的經驗，都可能成為庫德族助拳美以的變數。

    據傳美國總統川普在2月28日發動對伊朗的攻擊後翌日，曾與伊拉克兩大庫德派系領袖巴薩尼（見 圖）和塔拉巴尼通電話。（法新社檔案照）

    據傳美國總統川普在2月28日發動對伊朗的攻擊後翌日，曾與伊拉克兩大庫德派系領袖巴薩尼（見 圖）和塔拉巴尼通電話。（法新社檔案照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播