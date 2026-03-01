美以壓倒性軍事優勢 面臨多重風險

以色列時報分析指出，美軍軍力雖強大，但伊朗仍有實力重創美軍。圖為美國海軍福特號航空母艦。（美聯社）

不僅有伊朗報復式反撲 還有武器庫存問題

美國和以色列二月廿八日對伊朗展開軍事打擊，無論從哪方面，美以在與伊朗軍隊正面交鋒中都擁有壓倒性優勢，但勝利並非唾手可得。伊朗仍可透過報復性飛彈和無人機對美軍造成重大傷害。若美國延長軍事行動，將面臨武器庫存有限的風險；若伊朗攻勢造成美軍重大傷亡甚至戰艦被擊毀，美國國內原本懷疑軍事行動的態度，將迅速轉為反對。

伊防空系統 去年受重創尚未復原

以色列時報分析，美國已向中東部署大量戰機、雙航艦打擊群及其他火力，但川普不太可能派地面部隊，行動將以空中作戰為主。去年六月十二日戰爭中，美以透過精心策劃的轟炸與電子戰成功癱瘓伊朗防空系統。伊朗雖試圖重建防空能力，包括秘密向俄羅斯採購「柳樹」防空飛彈系統，但仍無法恢復原水準。

請繼續往下閱讀...

伊朗的報復性飛彈和無人機能力，才是美以更大威脅。二〇二四年，伊朗兩次向以色列發射彈道飛彈與無人機；去年六月戰爭期間，也曾以千架無人機攻擊以色列，造成卅二人死亡，並襲擊卡達美軍烏代德空軍基地。若伊朗再次遭攻擊，對以色列的傷亡和破壞只是次要，美軍在中東的資產才是主要目標。德黑蘭一直夢想擊沉美艦；川普此次派「林肯號」與「福特號」航艦打擊群赴中東，對伊朗而言攻擊目標比比皆是。

伊朗持續尋求增強威脅能力，近日被披露與中國談判購買CM-302反艦巡弋飛彈。一旦掌握攻擊美艦能力，局勢可能改變；即便中國飛彈尚未運抵，伊朗仍可利用無人機、自殺快艇及不太先進的飛彈攻擊美艦。若造成美軍傷亡，或擊沉艦艇，美國國內對戰爭支持度可能斷崖式下跌。

想擊沉美航艦打擊群 可能性極低

不過，美軍航艦擁有多層先進飛彈防禦，即使伊朗攻勢突破防線，要擊沉現代航艦可能性極低。二〇〇五年演習中，美海軍對退役航艦轟炸四週才將其擊沉。航艦打擊群中較小艦艇相對易攻擊，但美軍熟悉反艦飛彈威脅，已習慣在此風險下作戰。即便如此，美軍仍可能遭受損失；去年對葉門「青年運動」空襲中，美軍曾因事故損失兩架FA-18戰機，七架「死神」無人機被擊落。

若川普延長行動，將面臨長程精準導引彈藥與攔截彈藥庫存有限，影響應對中國威脅能力。今年三月對委內瑞拉及去年六月對伊朗軍事行動，川普目標明確；但此次行動是否真為推翻伊朗政權，或僅削弱能力迫使達成可接受核協議仍不清楚。除非明確設定目標，勝利恐遙不可及。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法