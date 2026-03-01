美以空襲伊朗 伊飛彈報復 攻擊以、美基地

位於巴林的美軍第五艦隊總部遭到伊朗飛彈擊中，據傳基地一處服務中心被炸毀，現場冒出濃煙，但暫未傳出傷亡消息。（路透）

美伊核談判陷入僵局，以色列廿八日上午對伊朗發動「先發制人」大規模軍事打擊，美國隨即參與，展開代號「史詩之怒」的聯合行動，目標直指伊朗最高領導階層、核武設施及軍事指揮中樞，意圖徹底消除對美以的「生存威脅」。伊朗遭襲後展開報復，使用飛彈攻擊以國與中東美軍基地。

以色列時報報導，聯合攻擊初始階段預計四天，以軍選擇上午而非夜間，以求奇襲效果。此次行動經兩國軍方數月策劃，數週前確定日期，攻擊規模更勝去年六月轟炸伊朗核設施的「十二日戰爭」。以國總理納坦雅胡與美國總統川普相繼發表談話，呼籲伊朗人民趁機推翻神權統治。川普強調，行動旨在殲滅伊朗海軍、摧毀飛彈工業並阻止其獲得核武；納坦雅胡則稱此舉將創造伊朗人民掌握命運條件。

請繼續往下閱讀...

伊朗最高領袖哈米尼 提前轉移

首波攻擊鎖定首都德黑蘭、伊斯法罕、庫姆等五城，當日稍晚擴展到十四處，首要目標是殲滅伊朗領導層，包括最高領袖哈米尼、總統裴澤斯基安、參謀總長墨沙維、國防委員會秘書夏卡尼及最高國家安全會議秘書拉里賈尼。德黑蘭傳出多起爆炸聲，哈米尼辦公室所在區尤為激烈。伊朗南部一所學校遭波及，造成學生五十一死。以方宣稱殲滅多位革命衛隊高官，但哈米尼已提前轉移，伊朗國營媒體則表示總統無恙。

空襲數小時後，革命衛隊展開報復，揚言「沒有紅線」，並向以國全境及卡達、巴林、阿聯、科威特四國境內美軍基地發射彈道飛彈，為美軍海外基地首次遭遇高強度同步攻擊。卡達烏代德空軍基地防空系統成功攔截多枚飛彈，但首都杜哈及基地周邊仍傳出爆炸聲。巴林美國海軍第五艦隊總部一處服務中心遭擊中，現場濃煙滾滾，暫未傳傷亡。科威特與阿聯雖攔截部分飛彈，但有碎片墜落造成阿聯一平民死亡。約旦聲稱攔截兩枚飛彈。

以色列則發布全國空襲警報，防空系統全面進入作戰狀態，軍方警告民眾避難。目前以軍已成功攔截兩波飛彈攻勢，暫未傳出重大傷亡與基礎設施損毀。

美以聯合空襲伊朗，首都德黑蘭一處區域在爆炸後冒出濃煙，引起民眾緊張關切。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法