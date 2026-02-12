加拿大校園槍擊釀9死 女槍手疑自轟亡

加拿大卑詩省坦布勒嶺鎮10日驚傳重大校園 槍擊事件！造成9人喪生。女槍手隨後自盡 身亡。 （美聯社）

加拿大西部卑詩省（British Columbia）坦布勒嶺鎮（Tumbler Ridge）十日驚傳重大校園槍擊事件。一名疑似女性槍手在當地一所中學及一處民宅開火，造成九人喪生、廿七人受傷。槍手隨後被發現陳屍校園，死因顯為自殺。

這是加拿大自二〇二〇年以來最致命的大規模暴力事件。案發地點位於溫哥華以北約一千公里、鄰近亞伯達省邊界的坦布勒嶺中學（Tumbler Ridge Secondary School），該校大約有一七五名七至十二年級學生。

卑詩省省長尹大衛（David Eby）指出，警方在接獲通報後兩分鐘內即趕抵現場，隨後封鎖該校展開大規模搜索。在校內共發現七人死亡，包括一名疑似死於「自殘傷害」的女性嫌疑人；另有一名受害者在送醫途中不治。隨後，警方在與案件相關的一處民宅內，發現另外兩名死者。

雖然警方尚未公布嫌疑人身分，但在最初發布的緊急警報中，將犯嫌描述為一名「穿著洋裝、棕色頭髮的女性」。

加拿大皇家騎警（RCMP）表示，調查人員已鎖定該名女性嫌疑人身分，但其行凶動機仍不明朗，警方正全力釐清受害者與槍手之間的關係。傷者中有兩人傷勢危急，已由直升機緊急後送。

位於洛磯山脈山麓的坦布勒嶺，是一個人口僅約二七〇〇人的小型社區。加拿大總理卡尼透過社群媒體發文，對這起「無法想像的悲劇」表示震驚與哀悼，並宣布暫停原定前往哈利法克斯（Halifax）發布國防工業戰略，以及前往德國參加慕尼黑安全會議（MSC）的行程。

校園槍擊案在加拿大相對罕見，這是繼二〇二〇年諾瓦斯科細亞省（Nova Scotia）一名槍手殺害廿二人以來，加拿大死傷最慘重的攻擊事件。加國政府近年已實施包括擴大攻擊性武器禁令在內的多項槍枝管制措施，試圖遏止暴力蔓延。

