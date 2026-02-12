美設5/15大限 烏擬大選綁和平公投

英國金融時報報導， 烏克蘭總統澤倫斯基 準備在俄羅斯侵烏屆 滿4週年的2月24日 ，宣布將舉行總統大 選及和平協議公投。 （路透檔案照）

川普以安全保障施壓 傳澤倫斯基將在2/24宣布相關計畫

英國金融時報十一日引述消息人士的話報導，由於美國川普政府以安全保障施壓烏克蘭，烏克蘭總統澤倫斯基打算在俄羅斯全面入侵四週年當天的廿四日，宣布計畫舉行總統大選以及針對俄烏和平協議的公投；消息人士說，華府要求烏克蘭在今年五月十五日以前舉行總統大選與和平協議公投，根本不切實際。

烏官方及美使館均未置評

報導中指出，烏國是在華府加強施壓俄烏在今春敲定和平協議後，展開選舉籌備工作。澤倫斯基上週曾告訴媒體，華府要求俄烏在今年六月以前結束戰爭；而今華府疑似又再施壓烏克蘭，要求在今年五月十五日以前舉行總統大選，以及就和平協議進行公投，否則就等著失去西方國家提供的安全保障。澤倫斯基辦公室未回應置評要求，美國駐基輔大使館則拒絕置評。

俄仍猛攻 終戰陷僵局

烏國與西方官員強調，無論是選舉公投時間表或美國的最後通牒都窒礙難行，因為照辦無誤取決於多項因素，包括俄烏和談進展。路透則說，知情消息人士也對此表示懷疑，並稱澤倫斯基得先同意俄烏和平協議的內容，才能啟動選舉與公投。基輔要求先取得美歐提供的安全保障，才會接受和平協議，再說選舉競選時也得先停火，但俄國目前仍猛攻烏克蘭。該消息人士說，俄國人才不會同意協議，也不會採取任何終戰措施，如此一來要怎麼舉行選舉？

支持度下滑 澤倫斯基力求勝選

金融時報的報導指出，澤倫斯基曾以戒嚴、人民流離失所或身處俄國占領區為由不願舉行選舉，如今改弦易轍是一大驟然政治轉向，原因可能與澤倫斯基可藉此向川普表態，只要敲定協議基輔就會盡快通過，以及盡可能擴大連任勝選率。

民調顯示，受戰爭疲乏與貪腐醜聞拖累，澤倫斯基雖仍享有一定支持率，但明顯不如四年前剛開戰時的一面倒。儘管在戰時短時間內舉行選舉有其後勤障礙，澤倫斯基親信說，澤倫斯基及其團隊已向川普政府表示，對快速選舉時間表抱持開放態度。

盡快選舉是美烏談判代表努力敲定的廿點和平架構的一部分，美國斡旋的阿布達比俄烏停火談判未能獲致具體結果，特別是雙方堅持己見的烏東領土控制權，遑論俄羅斯在目前寒冬期間仍持續攻擊，而且往往針對烏國能源設施。

