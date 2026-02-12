「立憲」支持率掛蛋 「中道」難重生

由立憲民主黨和公明黨合組的「中道改革聯合」在這次眾議院大選中慘敗，調查顯示，有80％受訪者「不抱期待」。而在參議院仍維持席次的立憲民主黨，甚至淪落支持率為零的窘境。（美聯社檔案照）

日本媒體在眾議院大選後公布的最新民調顯示，高市早苗內閣的支持率仍維持在高水準的六十七％。中道改革聯合慘敗後將重振旗鼓，但調查顯示，有八十％的受訪者「不抱期待」。在政黨支持率方面，自民黨上升五個百分點來到四十％，中道略升為七％，而在參議院仍維持席次的立憲民主黨則掛蛋，支持率為零，公明黨則有一％。

讀賣新聞在大選後的九日到十日進行緊急民調，認為本次眾院選舉整體結果「很好」的受訪者，佔五十五％，年輕族群較為肯定。

請繼續往下閱讀...

對於自民黨大幅增加席次的原因，調查中列出九個選項讓受訪者複選。排名第一的是「對高市首相的政治立場抱有期待」，高達八十一％，第二名則是「在野黨黨魁缺乏魅力」，為六十四％。

中道是由立憲民主黨和公明黨的眾議員，在選前倉促組成，選舉公告前有一六七席，結果只有四十九人當選，其中立憲黨在小選區僅當選七人，公明黨則穩居比例代表安全名單，全員當選。原有一百四十多席的立憲黨崩盤，僅剩廿一席，公明黨則從選前的廿四席增為廿八席。

由於日本選舉法規定，比例代表或比例復活的當選者，選後若喪失原屬政黨身分，將喪失議席，因此除非中道解散，否則四十九席中有四十二席比例代表不能隨便「跳船」，亦即不能回歸原屬的立憲或公明黨。

中道將於十三日選舉新黨魁，試圖重振旗鼓，立憲和公明兩黨的參議員和地方議員則按兵不動，加入中道的可能性極低。由於明年將舉行地方選舉，已有立憲黨的地方議員表示，如果連地方都進行整合，可能會有很多地方議員退黨。

然而，依讀賣調查，中道的支持率雖從選前的五％，上升兩個百分點到七％，立憲的支持率卻從一％變成〇％，面臨進退維谷的困境。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法