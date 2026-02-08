為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    短片涉歧視歐巴馬 川普罕見刪除

    2026/02/08 05:30 編譯張沛元／綜合報導
    二〇一七年一月二十日美國總統川普在就職典禮後，與夫人梅蘭妮亞送別前總統歐巴馬與其夫人密雪兒。（路透檔案照）

    二〇一七年一月二十日美國總統川普在就職典禮後，與夫人梅蘭妮亞送別前總統歐巴馬與其夫人密雪兒。（路透檔案照）

    一段由美國總統川普發布、將民主黨籍前總統歐巴馬伉儷臉部合成在猿猴身上的影片，引發各界撻伐的影片已遭刪除。該片長約一分鐘，於二月五日晚上載至川普自創平台「真實社群」帳號上，內容重申其二〇二〇年大選遭竊的陰謀論，片尾約一秒出現歐巴馬夫婦被描繪為猴子的畫面，觸發種族歧視爭議。

    川普六日晚間在空軍一號專機上被問到是否道歉時，直言「我沒犯錯」。他也試圖卸責，先是堅稱該影片有關大選舞弊的主旨無誤，但說其實自己沒看完整段影片，「我只看了開頭部分」。川普還說，他把影片「交給」工作人員發布，工作人員也沒看完。但在被問到他是否譴責該影片中的種族歧視畫面，川普說「當然譴責」。

    該影片招致政壇人士譴責，民主黨人批評川普貼這種把美國史上首位非裔總統伉儷描繪為猿猴的影片很「卑劣」，有共和黨人直言是種族歧視。白宮新聞秘書李威特第一時間解釋歐巴馬伉儷變猿猴圖像出自一個網絡迷因影片，然後開嗆媒體沒事找事，怒噴外界的譴責是意圖抹黑川普。影片發表上網近十二小時後，川普政府罕見讓步。一位白宮官員稱影片是工作人員誤貼上網，「現已被刪除」。

    歐巴馬伉儷迄今未有評論。川普過去屢次針對歐巴馬找麻煩，曾質疑其出生地，逼得對方出示夏威夷出生證明；也對歐巴馬甫上任即獲諾貝爾和平獎頗有微詞。不過，川普去年初出席民主黨籍前總統卡特的葬禮時，卻被拍到與歐巴馬有說有笑。

