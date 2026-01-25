美將召開軍事將領峰會 聚焦西半球

美國參謀長聯席會議主席凱恩將於2月11日在華盛頓主持將領峰會。（美聯社檔案照）

美國參謀長聯席會議主席凱恩將於二月十一日在華盛頓主持將領峰會，召集來自卅四國的高階軍事代表，協調打擊西半球毒品販運、組織犯罪與恐怖活動，並強化區域軍事合作，推動總統川普由美國主宰西半球的「唐羅主義」戰略方針。

五角大廈表示，會議將聚焦共同安全優先事項、夥伴關係的重要性，以及因應削弱區域穩定的外部勢力。除美洲國家軍事代表外，美方亦邀請在西半球擁有海外領土的丹麥、法國與英國與會。此舉被視為川普政府推動以美國主宰西半球、結合十九世紀「門羅主義」的「唐羅主義」戰略實踐，並將安全重心放在本土、美洲與北極地區。

請繼續往下閱讀...

此次峰會前，美軍南方司令部廿三日在東太平洋攻擊運毒船隻，造成兩死一生還。華府同時加大對墨西哥施壓，要求其配合美軍或中央情報局（CIA）擴大打擊販毒集團與芬太尼生產，包括允許聯合行動摧毀境內的芬太尼實驗室。

路透廿四日獨家報導，美國正施壓玻利維亞，要求驅逐境內的伊朗間諜嫌疑犯，並將伊朗的「伊斯蘭革命衛隊」列為恐怖組織。消息指出，華府同時要求玻國將黎巴嫩武裝團體「真主黨」與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」列為恐怖組織。此舉是美國擴大在拉丁美洲地緣政治影響力、削弱對手勢力的一環。美國近期亦推動阿根廷、厄瓜多等拉美國家對伊朗相關組織採取類似舉措。

紐約時報指出，美國近期因格陵蘭主權議題與歐洲盟友關係緊張，軍事領袖則試圖在政治摩擦之外維持軍事溝通。然而，五角大廈過去從未就西半球議題召集如此大規模的將領會議。凱恩出身F-16飛行員，拉丁美洲事務經驗有限，但其外交政策顧問多古曾任宏都拉斯、尼加拉瓜大使，並兼任委內瑞拉特使。預料與會者還包括北方司令部司令吉洛及南方司令部代理司令佩特斯。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法