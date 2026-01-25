推翻哈瓦那 美擬封鎖古巴石油

在委內瑞拉馬杜羅政權垮台後，墨西哥已經躍升成為古巴主要的石油進口來源。圖為自墨西哥出發的一艘賴比瑞亞籍油輪準備駛入古巴的哈瓦納港。（路透檔案照）

促使政權更替 國務卿魯比歐支持

政治新聞網站「Politico」廿三日引述三名知情人士指出，美國川普政府在成功推翻委內瑞拉總統馬杜羅政權後，正評估促使古巴政權更替的手段，其中一項關鍵選項是對古巴石油進口實施全面封鎖。該構想由政府內部對古巴持強硬立場者推動，並獲得國務卿魯比歐支持，力度將超越日前中止委內瑞拉對古巴石油出口的措施。

恐引發人道危機 美意見分歧

消息人士透露，相關方案尚未拍板，但已被納入提交給川普總統考量的選項之一，目標是終結自一九五九年執政至今的古巴共產政權。川普政府內部對是否採行全面封鎖仍存分歧。反對者指出，古巴在失去委內瑞拉石油供應及轉售石油換取外匯的能力後，經濟已遭重創，若再全面封鎖石油進口將可能引發人道危機，這一點使得政府內部一些人反對這項作法。

請繼續往下閱讀...

不過，支持者認為，「能源是扼殺古巴政權的致命要害」。消息人士指出，在川普政府眼中，推翻古巴共產政權是「二〇二六年百分之一百會發生的事」。美方捉拿馬杜羅的行動成功後，就將注意力轉向古巴，認定古巴目前正處於經濟最脆弱時刻，川普與魯比歐皆公開表示，在失去委內瑞拉支持後，古巴政權恐於短期內垮台。

馬杜羅倒台 古巴能源缺口擴大

這項行動會以一九九六年「古巴自由與民主團結法」（LIBERTAD Act）、又稱「赫姆斯柏頓法」（Helms-Burton Act）為法律依據。國際能源總署（IEA）資料顯示，古巴約六成石油仰賴進口。馬杜羅政權倒台後，墨西哥成為主要供應國，但其供應量與收費條件難以填補古巴日益擴大的能源缺口。古巴駐美使館與白宮均未就此回應。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法