為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    對抗北韓威脅 美擬由南韓挑大梁

    2026/01/25 05:30 編譯林家宇／綜合報導
    美軍第十一工程營與第二步兵師的官兵二〇二四年三月在南韓京畿道漣川郡參與美韓兩軍聯合渡河演練。（路透檔案照）

    美軍第十一工程營與第二步兵師的官兵二〇二四年三月在南韓京畿道漣川郡參與美韓兩軍聯合渡河演練。（路透檔案照）

    調整安全責任分工

    美國總統川普第二任期上任後，要求各軍事盟國增加國防開支並承擔更大防衛責任。五角大廈在廿三日發布的政策指引「國防戰略」（NDS）報告中，針對朝鮮半島局勢，進一步主張由南韓擔負軍事嚇阻北韓的「主要責任」，美國則負責提供「關鍵但更為有限的支持」。

    美提供「關鍵但更為有限」的支持

    五角大廈在報告中明言，重新調整美韓之間的安全責任分工，有助於「現代化」美韓同盟，更聚焦於因應美國首要戰略競爭對手—中國所帶來的威脅。

    報告將北韓、中國、俄羅斯和伊朗列為對美國的具體威脅，並點名北韓仍對對南韓構成「直接軍事威脅」，雖然其軍隊與部份裝備老舊，但「北韓的飛彈能力足以利用傳統、核子或其它大規模毀滅性武器打擊南韓、日本境內目標」，且核武能力變得更加先進，對美國本土形成「明確且迫切的危險」。

    不過，報告指出，南韓有高額國防支出、茁壯國防產業以及徵兵系統，「在美國關鍵但更為有限的支持下，擁有強大軍力的南韓具備承擔嚇阻北韓主要責任的能力」。

    南韓國防部回應表示，駐韓美軍仍是美韓同盟的「核心」，是長期嚇阻北韓侵略、維繫半島與區域和平的關鍵力量，將持續與推動同盟朝此方向發展。

    柯伯吉將訪問日韓 進行溝通

    據報負責草擬「國防戰略」的美國戰爭部政策次長柯伯吉，下週將訪問日韓等亞洲國家，預料會針對美國的朝鮮半島戰略立場和軍事部署與南韓溝通。

    華盛頓近年有意提升二．八萬駐韓美軍靈活性，使其任務範圍不單侷限在朝鮮半島，還能負擔防衛台灣以及監控中國與日俱增的軍事動態。路透指出，這項戰略轉向可能導致未來駐韓美軍規模縮減。南韓目前擁有約四十五萬名現役官兵，並已連續多年提升軍事自主能力，包括今年國防預算增加七．五％。

    據韓聯社報導，南韓仁荷大學國際政治教授南昌熙認為，該報告顯示，在南韓擔負應對北韓傳統軍力責任的情況下，美方願保證以核武保護傘，協助南韓嚇阻北韓的大規模毀滅性武器威脅。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播