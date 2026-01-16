多領域威脅 台灣「天天作戰日」

前美國國防部（戰爭部）印太安全事務助理部長薛瑞福指出，美國過去對台灣的安全援助，過度集中於「非對稱防衛」與全面衝突想定，卻低估中國以「切香腸」方式逐步逼近台灣的日常壓迫行動。（中央社檔案照）

薛瑞福籲美助台補足應對能力

前美國國防部（戰爭部）印太安全事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver），十五日在東京的一場論壇中表示，美國前總統拜登曾明確表示，若中國武力犯台將會防衛台灣，現在又回到帶有川普特色的「戰略模糊」。但若觀察美國政府的實際作為，包括對台大筆軍售、調整戰略部署與延伸演習範圍等，對台灣的安全援助仍持續推進。

支持美戰略清晰 援助「開口」擴大

薛瑞福表示，他個人支持「戰略清晰」，但這未必代表政治承諾，而是能力層面的補強。美國法律本來就規定，必須協助台灣抵抗武力威脅，這不是政策選項，而是法律義務。他呼籲美國應協助台灣建立多領域的應對能力，對於台灣能力不足的領域，應該將援助的「開口」開得更大，而不是僅限於單一作戰場景。

力挺高市 讓步將讓北京無止盡要求

至於日本首相高市早苗在國會的「台灣有事」答詢，引發中國強烈反彈並要求撤回，薛瑞福表示，高市的發言合理，無須撤回，若在中國施壓下選擇退讓或修正說法，反而會向北京釋放錯誤訊號。他強調，一旦開始撤回或讓步，接下來只會面臨無止盡的要求。

由美國已故聯邦參議員麥肯（John McCain）創設的麥肯研究所（McCain Institute）主辦、日本公益財團法人國際文化會館（IHJ）協辦的國際政策對話平台「塞多納論壇」（Sedona Forum），十五日首度移師美國以外地區，在東京舉行「塞多納論壇東京」。來自日本、美國及亞洲各國的約百位政要、學者與安全專家，聚焦全球與印太安全局勢，台灣航太專家廖宏祥也受邀參與討論。

台面臨長期、多領域灰色地帶壓迫

針對「中國、台灣與區域穩定的未來」主題，在中國持續從軍事、經濟與政治層面擴大對台施壓之際，與會人士認為，台灣面臨的威脅已不再只是戰爭爆發當天「登陸日」（D-Day），而是長期、多領域「灰色地帶」壓迫的「天天作戰日」（every day），但美國目前提供給台灣的安全援助，並沒有真正採取多領域的應對方式，而是仍然停留在單一領域的防衛思維。

薛瑞福指出，美國過去對台安全援助過度集中於「非對稱防衛」與全面衝突想定，卻低估中國以「切香腸」方式逐步逼近台灣的日常壓迫行動。他認為，如果任由中國的威脅與「切香腸式」行動一步步逼近台灣，反而會讓「D-Day」更有可能發生，而不是降低風險。

日強化防衛 區域嚇阻架構更具彈性

日本參議員松川瑠衣與慶應義塾大學教授森聰也指出，日本正逐步強化自身防衛能力，並與美國、南韓、菲律賓等夥伴深化合作，這將改變過去「日本是盾、美國是矛」的單一分工模式；日本若能更有效地承擔本土防衛責任，將有助於美國把有限軍事資源，更集中運用於台灣防衛，形成更具彈性的區域嚇阻架構。

