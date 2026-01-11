川普號召開採委油 石油大廠不同調

出席的石油企業高層對川普的號召多所保留，艾克森美孚執行長伍茲（中）的意見最為強烈，稱委國目前「根本不適合投資」。（彭博）

促投資千億美元 強調絕對安全

美國總統川普在推翻委內瑞拉總統馬杜羅後，迅速將此行動轉化為美國的新經濟機遇。他於九日召集近廿名石油企業高層於白宮東廳會談，力促他們至少投資一千億美元重建委國石油產業，強調「絕對安全」，並威脅：「如果不想去就告訴我，因為我還有廿五個人願意代替你。」

艾克森美孚直言現階段「不宜投資」

川普宣稱，企業無需與委內瑞拉政府或人民打交道，只需直接與美國合作，美方將提供安全保障，且不需部署美軍。他承認投資存在風險，但強調委國擁有豐沛石油儲備，潛在獲利龐大。

請繼續往下閱讀...

艾克森美孚兩度被委查封

然而，企業高層普遍持保留態度。艾克森美孚執行長伍茲的意見最為強烈，稱委國目前的法律和商業結構框架「根本不適合投資」。他還補充道，該公司的資產已在委國兩度被查封，要第三次進入委國市場，必須要看到委國做出相當重大的改變。但他未完全排除可能性，若獲正式邀請並有足夠保障，願派團隊評估。

長期捐款支持川普的大陸資源創辦人漢姆也迴避有關他個人投資委國的計畫，僅說投資委國的前景「令我興奮」，但強調需巨額投資與時間規劃。目前唯一在委國營運的美國石油巨擘雪佛龍副董事長尼爾森表示，公司已準備好在未來十八至廿四個月，將當地日產量由廿四萬桶提升約五成。

針對川普支持者在內的各界，將川普的軍事干預手段評為強奪他國自然資源，川普將干預行動包裝成排除中俄勢力對美國的國安威脅，聲稱「我們不希望你們出現在那裡」，還強調若不這麼做，中俄勢力就會進入委國。不過，川普強調，美國對於做生意態度開放，中俄都可以向美國購買石油。

美評估駐委大使館重啟

此外，美國駐哥倫比亞最高階外交官麥納瑪拉等官員九日訪問委國，就二〇一九年關閉駐委大使館以來的重啟事宜進行評估，只要川普點頭，就會恢復美委外交關係。卡拉卡斯當局也表示將作出對等回應，派遣代表團前往華府。

美國總統川普九日在白宮召集近廿名石油企業高層，力促他們至少投資一千億美元重建委國石油產業，還放話不想去就有人替代。（歐新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法