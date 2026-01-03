為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    反伊朗鎮壓抗議 川普「參戰」

    2026/01/03 05:30 編譯孫宇青／綜合報導
    美國總統川普（左）2日警告，若伊朗政府對和平抗議民眾開槍鎮壓，美國將出手相救。對此，伊朗最高國家安全會議官員拉里加尼（右）回嗆，華府若干預內政，將引爆中東陷入全面混亂。（美聯社）

    美國總統川普（左）2日警告，若伊朗政府對和平抗議民眾開槍鎮壓，美國將出手相救。對此，伊朗最高國家安全會議官員拉里加尼（右）回嗆，華府若干預內政，將引爆中東陷入全面混亂。（美聯社）

    議長嗆美軍成合法打擊目標

    伊朗近日因通貨膨脹飆升而引發的抗議活動蔓延至全國多地，並已造成至少七人喪命，意味德黑蘭當局開始對示威採取暴力鎮壓。美國總統川普二日揚言，若伊朗安全部隊膽敢向抗議者開火，美國將出手相救；德黑蘭當局隨後稱美國和以色列煽動這些示威活動，並警告美國若干涉伊朗內政，將導致整個地區動盪。伊朗強硬派國會議長加利巴夫也發出威脅，稱所有美國軍事基地與駐軍都將成為「合法打擊目標」。

    通膨示威蔓延 已釀7死

    伊朗經濟困境引發的連日抗議活動在首都德黑蘭已有所緩和，但農村地區仍未平息，據稱去年十二月卅一日有兩人死亡，元旦當天則再傳出五人死亡，主要發生在居住著伊朗原住民族盧爾人（Lur）的四座城市，據稱死者中有一人是安全部隊人員。這場抗議活動已成伊朗二〇二二年以來最大規模的抗議，雖然德黑蘭當局過去皆以嚴密的安全措施和大規模逮捕行動，來鎮壓抗議活動，但經濟困境可能使當局更加脆弱。

    隨著抗議局勢惡化，川普在社群平台發文「參戰」，警告伊朗若「暴力殺害和平示威者」，美國將「出手相救」，「我們全副武裝，隨時準備行動」，但並未詳細說明何種行動。去年六月，美國才閃電加入以色列針對德黑蘭核武計畫和軍事領導層的空襲行動，襲擊並重創伊朗三座重要核設施。

    川普發言不久後，伊朗最高國家安全會議官員、前國會議長拉里加尼在社交平台Ｘ上指控以色列和美國煽動這些示威活動，這種說法與伊朗官員多年來針對席捲全國抗議活動的說法類似。拉里加尼還提到，「川普總統應該明白，美國干預伊朗國內問題會導致整個地區陷入混亂，並損害美國的利益。美國人民應該明白，是川普挑起這場冒險主義，他們應該管好自己的士兵」。

    伊朗最高領袖哈米尼的顧問沙姆哈尼則強調，伊朗安全是「紅線」，任何外力干預都將遭到反擊，「伊朗人民很清楚所謂『美國救援』是什麼—從伊拉克、阿富汗到加薩，帶來的只有災難」。

    伊朗總統承認當局失職

    不過，動盪爆發後，伊朗總統裴澤斯基安一日採取較為溫和的姿態，承認當局的失職是造成這場危機的原因，並承諾與抗議民眾就生活成本危機展開對話。然而，伊朗司法當局同時強硬警告，任何破壞公共秩序或參與非法集會者，將遭到嚴厲懲處。

    裴澤斯基安政府正試圖推行經濟自由化政策，但其中放寬部分貨幣兌換管制的措施導致伊朗里亞爾大幅貶值，在黑市匯率更跌至一美元兌一四〇萬伊朗里亞爾。里亞爾貶值加劇通貨膨脹，自三月以來，伊朗的通貨膨脹率一直徘徊在卅六％以上，即使是官方推估數字也是如此。伊朗本來就因核武計畫而遭受西方制裁，經濟早已不堪一擊，如今更是雪上加霜。

    伊朗多省連日來爆發大規模抗議示威，已造成7人死亡。圖為去年12月31日，南部法斯省法薩市的一棟地方政府辦公大樓遭到群眾攻擊。（法新社）

    伊朗多省連日來爆發大規模抗議示威，已造成7人死亡。圖為去年12月31日，南部法斯省法薩市的一棟地方政府辦公大樓遭到群眾攻擊。（法新社）

