中國「海巡」釣魚台 今年至少356天

日本海上保安廳統計，中國海警局船隻今年在釣魚台列嶼毗連區航行的天數，到30日已達356天，創下新高紀錄。（法新社檔案照）

創新高！ 進入毗連區或侵入領海 已成常態

日本海上保安廳統計，中國海警局船隻今年在尖閣諸島（釣魚台列嶼）毗連區航行的天數，到卅日已達三五六天，創下新高紀錄。海保官員表示，尖閣諸島的情勢比以往嚴峻，仍然處於不能掉以輕心的狀態。

儼如第二海軍 颱風天也侵擾

毗連區為領海外圍十二哩的海域，二〇一二年日本宣布將尖閣諸島收歸國有後，中國派遣海警船在尖閣諸島周邊航行，進入毗連區或侵入領海已成為常態。尤其近年來，中國海警船逐漸大型化且武裝化，成為實質的第二海軍，即使在颱風接近沖繩期間，海警船仍持續活動。

中國海警船在毗連區的連續航行天數，從去年十一月十九日到今年十月十九日，長達三三五天，遠超過此前最長紀錄的二一五天。這次連續航行中斷，被認為與高市早苗當選自民黨總裁，並將出任日本首相有關。但在十一月中旬，海警船再度進入毗連區航行，到十二月卅日已連續出現四十六天，全年出現總天數為三五六天，超過去年的三五五天，再次創下新高。

滯留領海 直升機入侵日領空

此外，侵入領海的狀況也頻頻發生。今年三月，中國海警船在領海內滯留時間長達逾九十二個小時，刷新二〇二三年八十．五小時的紀錄。今年五月，一艘進入領海的中國海警船，甚至出動直升機入侵日本領空約十五分鐘，這是中國海警船直升機首次入侵日本領空的事件。外界認為，中方此舉旨在強調對尖閣諸島的主權主張。

第十一管區海上保安本部（那霸）本部長坂本誠志郎表示，尖閣諸島的情勢比以往嚴峻，仍然處於不能掉以輕心的狀態，並強調海保將全力確保領海警備，持續以冷靜而堅定的態度應對。

日媒批評中國台海演習挑釁

另一方面，針對中國在台灣周邊舉行大規模軍事演習，日本「讀賣新聞」卅日的社論批評，此舉是以日本首相高市早苗等人關於「台灣有事」的發言為藉口，企圖升高台海緊張局勢的「暴行」，等於自行證明北京才是真正推升緊張局勢的源頭。社論呼籲中國停止危險的恫嚇，認識到這類挑釁行徑將引發日、美等相關國家的不信任，也更加凸顯中國在國際社會中的異樣行為。

社論強調，一旦中國武力犯台，日本的西南群島也難倖免，因此日本與美國有必要合作，提升自衛隊與駐日美軍的共同因應能力。

