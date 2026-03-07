昨晚台中罕見地震 氣象署：剛好夾在彰化和車籠埔斷層中間

台中昨深夜接連發生兩起地震。（圖擷自氣象署網站）

昨天（6日）深夜23時14分，台中發生規模4.5的地震，最大震度4級出現在彰化縣，中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，這起地震剛好出現在彰化斷層和車籠埔斷層的中間，應該是破碎帶之間，之後要更關注彰化斷層的動靜。

吳健富提醒說，應該要多關注彰化斷層，從歷史資料來看，在1848年曾有大地震，雖然當時沒有儀器監測，但從文獻推估，這場地震有可能到規模7，但不管是多少，若真發生仍會有大災害，氣象署會持續關切當地的地震活動，了解是否集中化，民眾也要做好防震準備。

請繼續往下閱讀...

他指出，台中和彰化這邊的地震比較少，昨天深夜的地震剛好夾在這兩個斷層中間，「地震不一定只會發生在斷層帶，也可能是地震破碎帶之間，地質脆弱受不了應力作用而導致地震。」

他說，從歷史資料來看，台中地區的地震不多，大約在規模3.5到4之間，昨天這起地震的震源深度較淺，加上發生時是深夜，民眾在家安靜休息，所以感受會比較深。

為何彰化縣的震度，比位處震央的台中還大？吳健富表示，這與地震的「場址效應」（Site Effects）有關，「場址效應」是指地震波從堅硬岩盤傳入地表軟弱土層或沉積盆地時，因介質特性改變導致地震的震幅加大、震動持續時間延長等現象，震動較大的地方有可能是礫岩層、砂岩層，地質比較鬆軟、加上震源較淺，所以震度較大，這也是氣象署在各處放置監測儀器的原因，因為每個地方的狀況都不太一樣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法