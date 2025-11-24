川普︰烏俄28點和平計畫 非最終方案

美國、歐洲和歐盟、烏克蘭的國家安全顧問，23日在瑞士日內瓦美國大使館討論烏俄終戰計畫，美國國安顧問兼國務卿魯比歐、川普特使魏科夫、美國陸軍部長德里斯科等官員都將出席。（法新社）

美烏歐三方日內瓦會商 討論如何結束近4年戰爭

美國提出的烏俄廿八點和平計畫，遭到烏克蘭、歐洲各國、甚至共和黨人士撻伐後，總統川普廿二日表示，這並非最終方案，為進一步調整內容留下空間，但他也強調「不論用什麼方式，我們必須讓它（戰爭）結束」。美烏歐三方廿三日在瑞士日內瓦會商，討論如何結束這場近四年的戰爭。

請繼續往下閱讀...

川普政府近期提出一項烏俄和平計畫，要求烏克蘭割讓頓巴斯全區、限縮烏軍規模，並放棄加入北大西洋公約組織（NATO）等，觸及基輔多條「紅線」，川普甚至要求烏國總統澤倫斯基，必須在廿七日前決定是否接受，引發基輔、歐洲領袖和部分共和黨人士抨擊，稱該計畫嚴重偏袒俄羅斯，可能使烏國置身危險境遇。數名聯邦參議員一度聲稱，國務卿魯比歐私下表示，該計畫其實只是俄方的「願望清單」，但魯比歐和國務院予以否認，堅稱這項和平方案確實是美國官方政策。

G20多國領袖︰不能以武力改變邊界

然而，藉由在南非約翰尼斯堡（Johannesburg）參加廿國集團（G20）峰會，英國、法國、德國、義大利、西班牙、荷蘭、愛爾蘭、芬蘭、挪威、歐盟領袖及加拿大總理、日本首相透過聯合聲明表示，樂見美國持續致力為烏國帶來和平，這份計畫可做為談判基礎，但仍須進一步研議，「我們的原則很清楚，不能以武力改變邊界」。聲明還指出，「我們已準備好參與協商，以確保未來的和平能夠持續」。

加拿大總理卡尼與德國總理梅爾茨也在G20峰會場邊討論烏戰議題，重申對基輔的支持，並強調任何協議都必須讓烏國當局直接參與、保障其基本利益，同時納入具體安全保障措施。法國總統馬克宏表示，若烏國被迫按照川普的方案削減軍隊，「我們知道，如果沒有嚇阻措施，俄國人就會捲土重來」。他重申，任何和平計畫「都需要更廣泛的磋商」，而且必須保障烏國人民的和平及「所有歐洲人的安全」。英國首相施凱爾也說，不論是何種解決方案，為烏國提供堅實的安全保障都至關重要。

愛沙尼亞國防部長派夫克（Hanno Pevkur）直言，川普的計畫「百分之百偏向俄國」，「如果問我個人意見，我會整個重寫一遍」。共和黨籍參議員提里斯（Thom Tillis）也直言，不應該做任何「讓俄國總統普廷覺得他在這裡取得勝利的事」，強調一旦該計畫付諸實施，可能會導致烏國崩潰。

面對各界質疑聲浪，川普重申當前內容並非最終版本，但也再次強調希望達成和平，「我們必須讓它（戰爭）結束」。美、烏、英、法、德、加及歐盟的國家安全顧問，廿三日在瑞士日內瓦討論終戰計畫，美國國安顧問兼國務卿魯比歐、川普特使魏科夫、美國陸軍部長德里斯科等官員都將出席。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法