管制劏房籠屋 香港租房最小要有2.42坪

香港九龍大角咀的一處宛若犬舍的「籠屋」。（歐新社）

簡樸房條例 分割式極小居住單位 須有政府認證

為解決被北京當局視為「反送中」抗議推手的香港住房問題，香港立法會廿六日三讀通過「簡樸房條例法案」，對被稱為「劏房」或「籠屋」的分割式極小居住單位訂定各種低標新規，包括得取得政府認證以及面積至少要有八平方公尺（約二．四二坪），違規出租的房東將被罰款甚至坐牢。

違規出租 面臨罰款坐牢

經過數小時辯論，在過半數出席議員舉手贊成的不記名表決下，解決劣質「劏房」的法案三讀通過。香港特區政府房屋局長何永賢說，香港就此為告別「劏房」踏出具有重大意義的一步，香港不該有人活在此等令人痛心的惡劣條件下。北京當局視住房問題為推動二〇一九年香港「反送中」運動的因素之一，打算在二〇四九年以前逐步淘汰「劏房」。

根據預訂明年三月一日實施的新制，「劏房」之類的公寓隔間房的房東，今後得向政府登記並取得「簡樸房」認證，才能合法出租房間；條例實施第一年為登記期，登記後有三年寬限期可用改裝「劏房」，使之符合包括面積至少八平方公尺、有獨立廁所與專用火災偵測器，以及至少一扇可開窗等低標。房東若出租未獲官方認證的「劏房」須負刑責，面臨罰款十萬港幣（約卅九萬台幣）與坐牢三年等懲罰。

香港約有包括移民、工人、學生與年輕白領在內的廿二萬人，住在把普通公寓隔成一小間一小間的所謂「劏房」或「籠屋」等極小居住空間；這些「劏房」有些小到廚房緊鄰馬桶，又或者得與鄰居共用的衛浴設備。

11萬間劏房 1/4比停車位還小

香港現有的十一萬間劏房中，約四分之一的面積不到新規定的低標八平方公尺，比香港停車位標準尺寸十平方公尺（約三．〇二五坪）還小，但租金卻不便宜，一間劏房的月租金中位數為港幣五千元（約台幣一．九六萬元）。

對於輿論擔心「劏房」房東會將改裝費轉嫁給租客導致租金攀升，何永賢認為，影響租金高低的是市場供需，目前政府本就對「劏房」租金有所管制，加上未來數年還有公營房屋、簡約公屋與過渡性房屋進入房市，民眾對「劏房」的需求應會逐步減少，她認為新條例不會推高租金。

香港26日通過改革被稱為「劏房」或「籠屋」的公寓隔間迷你宅的新條例，祭出房屋必須登記以及最小面積等各種規定。圖為九龍深水埗的一間床鋪緊鄰馬桶的「劏房」。（美聯社檔案照）

