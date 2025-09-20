為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    習拿Tiktok換取其他籌碼 美獲益有限

    分析指出，中國在TikTok交易案中的讓步，是為了爭取在關稅、科技、台灣等其他更重大議題上與美談判的空間。（法新社檔案照）

    2025/09/20 05:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕「紐約時報」十九日分析，美國總統川普與中國國家主席習近平最新通話中，對懸宕已久的TikTok（抖音國際版）交易達成共識。表面上這是川普的勝利，但更可能是習近平為改善美中關係，並在關稅、科技及台灣等更重大議題上爭取談判空間所作出的讓步。美國對中鷹派人士也認為，美方從TikTok案獲取的利益有限。

    在關稅、台灣等重大議題爭取談判空間

    多年來中國批評美國要求字節跳動出售美國業務是「搶劫」，但中國官媒如今反讚協議是雙贏。這一態度逆轉讓川普看似在保住TikTok、討好年輕選民方面獲勝，但對北京而言，這是策略性交換，在關稅、科技與台灣問題上爭取更多籌碼。

    TikTok在美被視為國安威脅，但相較美國出口管制、關稅等，北京更在意後者，因技術受限與關稅負擔將限制中國經濟及科技發展。此外TikTok演算法創新性下降，重要性已不如五年前。北京認為此時正可打TikTok牌，尤其掌握關鍵稀土礦產資源，自認在談判中有籌碼。

    華府智庫「史汀生中心」中國計畫主任孫韻指出，中國願用小讓步換取較友善的美中關係；雪城大學中國研究中心主任古爾古耶夫稱TikTok是「可犧牲的讓步」，中國多年來刻意拖延以待有利時機，現在達成出售協議成本低於談判初期，並可展現妥協姿態。

    美國鷹派：TikTok協議只是「空洞勝利」

    清華大學經濟學家李稻葵則認為，中方在策略與忍耐上更勝一籌，熟知華府需求與川普談判風格。紐時推測，TikTok協議後，北京或將推動解除川普因為芬太尼問題而針對中國課徵的關稅，並要求放寬先進晶片出口管制、減少對台灣支持，同時敦促川普「走自己的路」，無視美國政府內鷹派聲音。

    政治新聞網「政客」指出，美國鷹派認為TikTok協議可能只是「空洞勝利」；華府智庫「捍衛民主基金會」（FDD）中國問題資深研究員辛格頓表示，若中方仍掌控TikTok代碼，所有權轉換便毫無意義。

