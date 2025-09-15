滾石雜誌母公司告Google AI偷文吸流量

（路透檔案照）

2025/09/15 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕擁有「滾石」（Rolling Stone）、「告示牌」（Billboard）及「綜藝」（Variety）等知名雜誌的美國出版商「潘斯基媒體公司」（PMC），近日對Google提起訴訟，指控其出現在搜尋結果頁面頂端的人工智慧生成摘要（AI Overviews），在未經同意下使用其新聞內容，並導致網站流量降低。

Google的AI摘要會從網路上擷取資訊，並直接展示搜尋答案，用戶無需連結到資訊來源網站。出版業者將這種威脅稱為「Google零」（Google Zero）。美國新聞網站Axios指出，這起反壟斷訴訟是美國大型出版商首次針對AI摘要，在法庭上挑戰Alphabet旗下的Google，可能成為AI時代關於補償問題的標誌性對決。

新聞組織近數月來一直主張，Google的AI摘要等各種新功能，攫取其網站的流量，侵蝕廣告及訂閱營收。PMC是由潘斯基（Jay Penske）領導的家族媒體集團，其內容每月吸引一‧二億名線上訪客。該公司指出，Google只在其AI摘要可使用出版商的文章時，搜尋結果才會納入出版商的網站。

PMC十二日在華盛頓特區聯邦法院提起訴訟，強調若非如此，Google就必須向出版商支付費用，才能重新刊登出版商的內容，或將其用於訓練自身AI系統。訴狀指出，Google利用這種方式轉移並抑制用戶流向PMC與其他出版商網站，將對網路可獲取資訊的整體品質與數量造成極大傷害，若任其發展，這些反競爭行為將摧毀支撐獨立新聞的商業模式。

訴狀指出，Google之所以能強加這些條件，是因它在搜尋領域佔據主導地位。聯邦法院去年裁定，Google控制美國將近九十％網路搜尋市場。PMC強調，「我們有責任積極爭取數位媒體的未來，並保護其完整性。這一切都受到Google當前行為的威脅。」

PMC指控，目前連結至公司網站的Google搜尋中，約有廿％會顯示AI摘要，預期該比例還會持續攀升。此外，由於搜尋流量下滑，截至去年底，其聯盟合作營收已自高峰挫跌逾三分之一。

對此，Google發言人卡斯塔尼達（Jose Castaneda）表示，AI摘要不僅提升客戶體驗，還將流量導引至更多元的網站；藉由AI摘要，人們發現搜尋引擎更有幫助，也更頻繁使用搜尋功能，為內容曝光創造新機會，「我們將反駁這些毫無根據的指控。」

