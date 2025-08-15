為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    俄佔區採約旦河西岸模式 白宮駁斥

    美國和俄羅斯舉行元首峰會前夕，烏克蘭14日對俄國貝爾哥羅德州發動無人機攻擊，一輛汽車起火燃燒。（路透）

    美國和俄羅斯舉行元首峰會前夕，烏克蘭14日對俄國貝爾哥羅德州發動無人機攻擊，一輛汽車起火燃燒。（路透）

    2025/08/15 05:30

    〔編譯林家宇／綜合報導〕英國「泰晤士報」引述近美國國家安全會議人士說法，美國與俄羅斯不排除以「約旦河西岸」（下稱西岸）模式處理烏克蘭佔領區問題，意即實際治理及經濟運作由莫斯科掌控，但名義上仍屬烏克蘭完整領土一部分。對此，白宮直斥為「假新聞」。

    此提案由美總統特使魏科夫與俄羅斯官員會晤時提出。魏科夫同時代表美國處理以色列與哈瑪斯在加薩的衝突。依照提案，俄羅斯將透過代理政體掌握佔領區的軍事、經濟權力，「但（領土）仍屬於烏國，因為烏克蘭絕不會放棄主權。而現實情況是領土為被佔領區及巴勒斯坦模式」。另外，俄羅斯還會退讓尚未揭露的部分區域掌控權。

    對此，白宮副新聞祕書凱利駁斥報導為「出自泰晤士報的全然假新聞及輕率報導」，強調內容所指的計畫沒有任何相關討論。

    「非法」佔領 但以握掌控權

    以色列在一九六七年的「六日戰爭」從約旦手中取得約旦河西岸，目前當地約有五十萬以色列屯墾區居民。受國際承認的巴勒斯坦自治政府（PA）於一九九四年管理西岸的巴勒斯坦人日常事務。對西岸的佔領雖被多數國家視為非法，實際掌控權始終維持在以色列手中。

    烏俄兩國在領土問題上皆不讓步或妥協，且依照烏國憲法，禁止未經全國公投放棄領土，因此突破點成為「實際」與「法理」的領土承認。力挺烏克蘭的北約組織（NATO）祕書長呂特說，美俄峰會對當前俄國佔領區的承認，必須限於「現實面」，而非「政治」或「法律」承認，即在不正式放棄主權條件下，烏克蘭承認對部分領土失去控制權。

    川普政府官員認為，西岸模式可替烏克蘭在領土退讓上創造無須舉辦全國性公投的變通方式。然而，不清楚此計畫是否允許基輔有朝一日取回遭佔領的國土。

    另據「華爾街日報」報導，川普向歐洲領袖及澤倫斯基表示，俄羅斯會從南部札波羅熱和赫爾松撤軍，交換頓內茨克控制權。魏科夫後來改稱俄國將撤軍並凍結前線，烏克蘭必須從頓內茨克撤軍以交換停火。但已遭烏克蘭和歐洲國家拒絕。

    克里姆林宮十四日稱，「雙普會」將由兩國總統在口譯陪同下一對一會談並舉行聯合記者會，隨後再由美俄代表團談判。

