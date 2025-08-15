美歐共識 不會讓烏克蘭缺席和談

法國總統馬克宏（左起）、歐盟理事會主席柯斯塔、法國外交部長巴霍、法國國防部長勒克努等，13日與烏克蘭總統澤倫斯基、德國總理梅爾茨，舉行視訊會議。（歐新社）

2025/08/15 05:30

和平進程以停火為優先

〔編譯林家宇／綜合報導〕歐洲領袖十三日宣布，與美國總統川普就十五日和俄羅斯總統普廷的談判策略達成一致，將基於五點共通原則進行峰會，包括堅持任何和平進程必須以停火做為開端，以及不在烏克蘭缺席的情況下進行協商。

川普允盡快召開美俄烏三方會議

由德國總理梅爾茨安排的歐美跨洋視訊會議中，由川普、副總統范斯、烏克蘭總統澤倫斯基，與義大利總理梅洛尼和北大西洋公約組織秘書長呂特等與川普維持良好關係的領袖參與。梅爾茨會後向媒體表示，對話良好且極具建設性，「對事件的發展和烏克蘭的和平存有希望」。

川普同日在甘迺迪中心亦向媒體給予會談高度肯定，「我的評價是十分，非常友好」。若進展順利，川普樂意盡快召開美俄烏三方會議，並預告相當有機會進行第二場會議，且「會比第一場來得更加有效」。

川普警告 俄不停戰將面臨嚴重後果

近期對俄羅斯態度轉為強硬的川普也向普廷發出警告，若不同意終結戰爭，「將會有非常嚴重的後果」。被問及是否相信自己能夠說服普廷針對烏克蘭民眾，川普稱無法保證，「我曾與他有過許多良好的對話，我回家後卻看見一枚火箭擊中照護中心或是一棟公寓，以及在街上倒臥死亡的人們」。

梅爾茨和澤倫斯基異口同聲表示，歐方向川普列出同意與普廷對談的五點原則，分別為「烏克蘭必須參與未來和談，不應缺席」；「應啟動烏俄美三方峰會的準備工作」；「俄羅斯應在展開誠摯的和平談判前同意停火」；「烏克蘭應取得安全保證」；「俄羅斯不能握有對烏克蘭的歐盟、北約前景的否決權」。

兩人稱烏克蘭願意就割讓部份土地等領土變動議題進行討論，但不會討論承認俄羅斯對烏克蘭佔領區的合法性。

川普表態支持推動烏克蘭安全保證

「紐約時報」報導，據見證會議談話的官員透露，川普表態支持推動烏克蘭的安全保證，以及任何領土交換都取決於烏克蘭的抉擇，而非由他決定。

澤倫斯基在會中向川普與與會領袖警告，「普廷要的不是和平，而是全面佔領」，並敦促在協商失敗的情況下加大對俄羅斯的經濟壓力。

紐時指出，歐洲領袖擔心惡劣的和平條款會壯大普廷膽量，進一步朝西歐推進，例如派遣部隊逼近北約盟國立陶宛。最擔憂之處莫過於普廷得以透過峰會向川普兜售烏克蘭絕對不會接受的和平協議，這將使川普把矛頭再度對準澤倫斯基。

德國「時代週報」駐外記者索爾布雷認為，現實使得歐洲領袖面對川普時的處境極為脆弱，「他們只能盼望和祈禱，並持續奉承他（川普）。但這也就是他們所能做的一切」。

