川普將會普廷 沒有澤倫斯基

美國總統川普將在下週與俄國總統普廷會晤，紐約時報報導，川普將在美俄領袖峰會後，再召開納入烏克蘭總統澤倫斯基的三方會談。（法新社）

2025/08/08 05:30

雙普會最快下週登場 可能選在阿聯

〔編譯林家宇／綜合報導〕烏俄和平進程有望出現進展，在美國總統川普對俄羅斯普廷下達的八日停火最後通牒到期之際，兩人預計最快下週會晤。普廷七日表示，阿拉伯聯合大公國是兩人可能的會晤地點之一，至於與烏克蘭總統澤倫斯基舉行會談的條件尚未達成。

普廷稱與烏總統會談 條件未達

普廷是在克里姆林宮與阿聯總統穆罕默德會面後，宣布這項消息。他也說，並不反對與澤倫斯基舉行會談，「會談是可能的，但必須為此創造某些條件。遺憾的是，我們距離創造出這樣的條件還很遙遠」。「紐約時報」報導，川普六日向歐洲領袖表示，他打算先與普廷會面，之後再舉行美俄烏三方領袖會談。

美國特使魏科夫六日與普廷會談後，川普發文稱會議「極富成效」並取得「重大進展」，後續已向歐洲盟友匯報，各方將在未來數日至數週共同努力終結戰爭。基輔向來主張由烏俄領袖直接會晤協調停火，但普廷六月曾說，雙方領袖會面應僅限於協議大致底定後出面背書，意即當前兩國在和平條件南轅北轍情況下無見面必要。

澤倫斯基指俄傾向停火協議

澤倫斯基七日表示，繼六日與川普、歐洲領袖聯合通電，以及與北約組織（NATO）秘書長呂特和芬蘭總統斯圖布通話後，七日接續與德國總理梅爾茨、法國總統馬克宏及義大利總理梅洛尼通電，闡明俄羅斯必須同意停火、推動領袖層級會談與美歐合作實現長期安全的三大目標。澤倫斯基提到，對俄羅斯的施壓發揮效果，莫斯科似乎更傾向達成停火協議，但重點在於克宮不會在細節上欺瞞基輔或華府。

川普對俄實施次級制裁不變

雙普會除象徵川普第二任期首次與普廷會面，更是二○二二年二月烏俄戰爭爆發後兩國領袖再次會晤。上一次會面為二一年六月美前總統拜登在日內瓦與普廷見面。雙普上一次會晤是在一九年的二十國集團日本峰會上，但自今年川普重返白宮後，兩人已多次通電。

目前尚不清楚雙普會確定舉行將如何影響川普設定的制裁最後期限。六日稍早，不具名白宮表示仍將依照川普所發出的最後通牒期限，自八日開始對莫斯科施加次級制裁，以及對採購俄羅斯石油的國家課徵鉅額關稅。川普近日屢次表達對印度採購俄油的不滿，除原先設定的廿五％關稅外再加徵廿五％，並稱不排除對俄油買家實施更多次級制裁，包括最大買家中國。

七成烏國人盼儘快和談停火

八日的蓋洛普最新民調顯示，烏克蘭國內支持繼續戰鬥的意願下降，約七成烏國人認為應儘快透過談判達成協議終結入侵；而二二年戰爭爆發時，則約有七成五的烏國人希望戰鬥直到勝利。

此外，大多數烏國對近期內實現持久和平抱持懷疑態度，僅約二成五的人相信在未來一年內能停止戰鬥，而大約七成人則認為未來一年內停止戰鬥是「不太可能」或「完全不可能」。

