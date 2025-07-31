貿易戰化解泰柬衝突 川普大搶北京鋒頭

來自十三國的軍事人員和外交官員，卅日在泰國和柬埔寨邊境觀察停火協議落實情況。（法新社）

2025/07/31 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普在泰國與柬埔寨爆發邊境武裝衝突後，以關稅為籌碼，力促兩國在衝突五天後停火。彭博廿九日報導，此舉凸顯川普願意用貿易戰大棒，結束地緣政治衝突，同時在中國「後院」搶走北京的鋒頭。

泰國代理總理普譚和柬埔寨總理韓馬內，廿八日在馬來西亞會談達成停火協議後，兩人都感謝川普。儘管中國也派代表見證廿八日的會談，但相較於美國顯得低調許多，也未以經濟上可能的傷害為促和籌碼，中國作法符合其僅促成談判、避免介入衝突的整體態度，但此舉使川普得以為阻止流血衝突居功。

請繼續往下閱讀...

泰國朱拉隆功大學政治學教授蒂提南指出，「川普將視此為一項勝利，他希望被視為和平締造者」，而美中都出席該場會談，「賦予這場會談的平衡性、正當性和實質的支持性」。

停火後重啟關稅談判

對泰、柬兩國來說，廿八日的會談涉及高達卅六％的關稅。川普廿八日表示，泰柬停火後將與兩國重啟關稅談判。普譚返回國內時也表示，他與川普談過，「我們將取得非常好的結果」。

彭博指出，川普和中國國家主席習近平對這場衝突的回應截然不同，凸顯兩人對於大國與世界交往方式看法的差異，川普一心要重塑貿易關係，並以切斷進入全球最富裕消費市場為籌碼；他此前也透過類似手段，結束印度與巴基斯坦的衝突。

而中國長期以來避免捲入境外紛爭，讓北京因而在「全球南方」國家和華府有所區別。清華大學國際關係學系主任唐曉陽指出，「中國希望透過區域組織調停」，意指東南亞國協（ASEAN）。

東南亞國家一直力圖在經濟和安全關係上，與美中兩國取得平衡，同時透過東協維持區域自主性。中國是泰柬兩國的最大貿易夥伴，佔其貿易總額各達廿％，美國則以在泰國佔十三％、柬埔寨佔十九％居次。曼谷和金邊目前對美國各有約四四○億美元和一二○億美元的貿易順差，這正是川普想要逆轉的貿易關係。

互控違反停火 中國又跳出

泰柬簽署停火協議後，雙方互有零星指控對方違反協議。為此，中國外交部副部長孫衛東卅日在上海，與泰柬兩國代表會晤。外交部發言人郭嘉昆表示，這場中泰柬三方非正式會晤，是中國推動兩國落實停火協議的最新努力，泰柬兩國也向中方重申將遵守停火共識。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法