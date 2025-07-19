陳年賀卡掀波 川普再陷腥聞

不滿川普9月將到英國國是訪問，抗議人士17日在倫敦美國大使館附近架起一幅巨大的川艾合影的海報。（美聯社）

2025/07/19 05:30

華爾街日報稱手繪裸女圖 川普嗆告

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普十七日怒駁「華爾街日報」指稱他曾寫內容不雅的祝壽信給已故富豪淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein），揚言要提告該報及其所屬的新聞集團的創辦人、全球媒體大亨梅鐸。此外，為證明川普政府無意掩蓋艾案真相，川普也下令司法部尋求將艾案的大陪審團證詞公諸於世。

下令公開艾普斯坦全案證詞

這是繼日前億萬富豪馬斯克與川普翻臉，一度踢爆川普名列艾普斯坦恩客名單後，川普再次與這名從金融家淪為提供政商名流與未成年人進行性交易的淫魔，扯上關係。二○一九年死於獄中的艾普斯坦的客戶名單，據稱還包括美國前總統柯林頓與英王查爾斯三世二弟安德魯王子。

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華爾街日報十七日獨家披露，艾普斯坦女友、名媛麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell），曾將二○○三年艾普斯坦五十大壽時收到的祝賀信函集結成冊；一封有川普簽名的祝壽信內容粗鄙不雅，打字內文被框在一個明顯是用粗麥克筆手繪出來的裸女輪廓內，裸女胸前被畫上兩個代表乳房的小弧線，腰部下方則被簽上一個彎彎曲曲的Donald（川普之名），模仿陰毛；該信最後寫道：「生日快樂，願每一天都是另一個美好的秘密」。

華日記者宣稱看過該信，但該報並未刊登該信的影像。報導中提及川普十五日晚間曾就此受訪，既否認寫過該信，也否認畫過裸女，「這不是我寫的。這是假的。這是華日的假報導」。川普強調自己一輩子沒畫過圖，也不畫女人，信中遣詞用字亦非他的風格；川普還警告華日若刊登報導，就等著挨告。「我會告華日，就像我告其他人一樣」。

數度澄清無效 川普嗆告死梅鐸

當華日罔顧警告刊出該文厚，川普數度在社群媒體上發文澄清與放話，包括透露他曾直接找上華日所屬的「新聞集團」的創辦人梅鐸，告知此事為「騙局」，不該刊登假報導，梅鐸當時答應他會處理好，結果稿子還是登了，華日總編輯塔克也不把他的否認當一回事，所以他會控告華日、新聞集團與梅鐸，「我現在要告死他（指梅鐸）以及他的三流爛報（指華日）」，他還期待梅鐸及其垃圾爛報因為被他告而得上法院作證。

川普怒批媒體必須學會講求事實，以及不能仰賴可能根本不存在的消息來源，還點名稍早幾家媒體被他告後不得不給錢和解。

為控制艾案的各式爆料，川普還尋求公佈該案證詞，要求司法部長邦迪提交所有相關的大陪審團證詞，但此事仍有待法院批准；邦迪則說，該部將要求法院公開艾案的大陪審團證詞，明顯欲藉此平息川粉懷疑白宮企圖隱瞞真相的怒火。

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