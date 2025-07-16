美議員：川普任內 中國不會犯台

美國共和黨籍聯邦眾議員唐寧認為，中國不會在川普總統任內對台灣採取行動，而是著眼於50年內達成兩岸統一的目標，故美方應據此擬定相關政策。（法新社檔案照）

2025/07/16 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國共和黨籍聯邦眾議員唐寧（Troy Downing）十四日指出，他認為中國不會在川普總統任內對台灣採取行動，而是著眼於五十年內達成兩岸統一的目標，故美方應據此擬定相關政策。

中央社報導，華府智庫「哈德遜研究所」舉辦座談會，邀請唐寧和眾議院共和黨政策委員會成員威爾森（Joe Wilson），探討該委員會在美中大國競爭的下一步行動。

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針對台海未來情勢發展及美國應如何確保台灣安全，唐寧說，他「非常有信心」，中國國家主席習近平在川普任內不會對台採取行動，但他擔心的是，中國是在跑「馬拉松」，而「我們大多數人只會以四年一個週期來思考」，呼籲「必須以非常不同的方式看待這個問題」。他說，北京會持續試探、蒐集情報、尋找弱點，並觀察美國對伊朗和烏克蘭的反應。

長期友台的威爾森則強調，川普延續前總統雷根「以實力謀和平」信念，鼓勵日本倍增國防實力，靈活調整與南韓的合作，菲律賓也已清楚認識到威脅。他也談到今年三月在南卡羅來納州格林維爾見證F-16戰機交付台灣，「這就是實力，是最好的方式」。

威爾森說，中共推動史上最大規模軍事擴張，目標是成為世界霸權，美國必須以與盟友合作加以因應。

至於共和黨內部是否有具體對台政策，威爾森表示，國會對台灣的支持是跨院、跨黨派，「堅定支持台灣，支持台灣獨立，支持台灣成功」，呼籲台灣效法烏克蘭和以色列，「以小搏大」。

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